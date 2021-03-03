Papa’nın afişleri Irak sokaklarında

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 5-8 Mart arasında Irak’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Irak sokaklarına Papa’nın afişleri asıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un Irak’a gerçekleştireceği ziyaretin yankıları sürüyor. Franciscus’un 5-8 Mart arasında gerçekleştirmesi planlanan ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor. Bağdat’taki cadde ve sokaklara Papa’nın posterleri asıldı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni de Papa’nın ziyareti ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Papa’nın Kasım 2019’da Tayland ve Japonya’ya yaptığı ziyaretten sonra korona virüs salgını nedeniyle 2020’deki dış gezilerini iptal ettiğini hatırlatan Bruni, “Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa’nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii’lerden oluşan bir ülkeye gidiyor” diye konuştu.

“DAYANIŞMA AMACI TAŞIYOR”

Gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı taşıdığını, dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını ve bölge ülkeler için de önemli olduğunu dile getiren Bruni, “Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa’nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime.” diye konuştu.

PAPA’NIN IRAK PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihlerinde Irak’a geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirecek.

Vatikan’ın paylaştığı programa göre, Katoliklerin ruhani lideri ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak, ardından 6 Mart’ta Necef ve Ur kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile de görüşecek.

Sözcü Bruni, Ur ziyaretindeki dinler arası buluşma sırasında Papa’nın, Yezidilerle görüşeceği bilgisini de verdi.

Papa Franciscus, 7 Mart’ta Erbil’e giderek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ayrıca Musul ve Karakuş’u da ziyaret edecek ve 8 Mart’ta Vatikan’a dönecek.

Kaynak Yeniçağ: Papa’nın afişleri Irak sokaklarında