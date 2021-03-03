Öncelikle “Sputnik V”

Ermenistan öncelikle “Sputnik V” alacak.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Gayane Sahakyan tarafından bildirildiğine göre, Ermenistan’ın satın alacağı ilk koronavirüs aşısı “Sputnik V” olacak.

“Şu anda Rus tarafıyla bir anlaşma imzalama aşamasındayız.

Aşının önümüzdeki hafta Ermenistan’a ithal edilmesi çok muhtemel.

İki doza ihtiyaç duyulduğu için 15.000 doz alıyor ve bu aşamada 7.500 kişiyi aşılamayı planlıyoruz”,- dedi Sahakyan.

Sahakyan’a göre koronavirüse karşı aşılar çoktan başlamıştır.

Ermenistan’a Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan hediye olarak önce 30, sonra 1.000 kişi için (2060 doz) aşı verildi.

Aşılama, öncelikle koronavirüs hastaları ve sağlık çalışanları arasında başladı.

Gayane Sahakyan, devletin başka aşılar satın almak için paralel müzakereler yürüttüğünü, ancak bir sonraki partinin hangi aşı olacağının henüz belli olmadığını bildirdi.

Sahakyan, aşı olmak isteyen ancak riskli grupların hiçbirinde yer almayanlar için, bu kişilerin aşının bedelini ödemeleri gerektiğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu