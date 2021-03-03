Muhalefet Paşinyan’ın seçim çağrısını reddetti: Önce istifa

Ermenistan’da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ‘erken seçim’ çağrılarını reddetti. Muhalifler, önce Paşinyan’ın istifa etmesini istedi.

Ermenistan’da muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, destekçilerinin toplandığı bir miting sırasında, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız” açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye devam etti.

Muhalif başbakan adayı, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, ‘sadece bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini’ kaydetti.

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