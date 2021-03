Karabağ’daki 44 günlük zafer kitap oldu! Başkan Erdoğan önsözünü yazdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yukarı Karabağ’daki zaferi anlatan “Yukarı Karabağ’da 44 Günde Gelen Zafer-Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Nişanesi” adlı bir kitap hazırladı. Kitabın önsözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açıldığının altını çizmek isterim. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir.” dedi. HASAN AY İletişim Başkanlığı, “Yukarı Karabağ’da 44 Günde Gelen Zafer-Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Nişanesi” adlı kitap hazırlayarak Karabağ zaferini anlattı. 3 DİLDE HAZIRLANDI

Kitapta, Karabağ işgalinin tarihi arka planı, 2. Karabağ Savaşı öncesi durum, 44 günde gelen zafer, 2. Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin rolü ve yeni dönemin yol haritası ele alındı. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan kitabın önsözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı.

Erdoğan, özetle şöyle dedi: İNSANLIK TARİHİNE KARA LEKE

“20. yüzyılın sonlarına doğru insanoğlunun en büyük umudu; iki büyük savaş ve bir de soğuk savaş yaşamış dünyanın artık yaşananlardan ders çıkaracağı ve katliam ve işgallerin son bulacağı yönündeydi. Ne yazık ki beklenen gerçekleşmedi ve kimi devletler uluslararası hukuk kurallarını yerle bir ederek, ülkeleri işgal etmeye, sivil ve savunmasız insanları katletmeye yönelik girişimlerde bulunmaya devam ettiler. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu haksız ve hukuksuz girişimlerin yarattığı tahribat sadece siyasi alanda görünmedi. İnsanlığın yeni bir yüzyıla girerken taşıdığı umudu da ne yazık ki yok etti. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın topraklarını 30 yıldır işgal etmesi, insanları yurtlarından söküp atması, vahşi katliamlar gerçekleştirmesi insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir.” AZERBAYCAN’A ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL

“Bununla birlikte haksızlıkların, işgallerin son bulduğu ve büyük zaferlerin yaşandığı zamanları da yaşıyoruz hep birlikte. İşte Azerbaycan, Minsk Üçlüsünün 30 yıldır çözüme kavuşturmadığı Dağlık Karabağ meselesini, bir diğer ifadeyle Ermenistan’ın hukuksuz işgalini 44 günde zaferle sonuçlandırmıştır. Türkiye, Azerbaycan’ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş; bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Azerbaycan’la dayanışmamızın temel felsefesi olan ‘tek millet, iki devlet’ ilkesi ve sergilediğimiz birlik ve beraberlik ruhu Karabağ’ın özgürleştirilmesiyle adeta taçlanmıştır. Karabağ zaferi hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan’a anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü Azerbaycan kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen 30 yıldır işgal altında tutulan toprakları azat etmiştir. Bunu da Ermenistan devleti gibi sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak değil, meşruiyet çerçevesinde kalarak gerçekleştirmiştir.” MÜCADELE BİTMEDİ

“Bu zafer, mücadelemizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bölgedeki bütün şehirler, bütün köyler yerle yeksan olmuş, mezarlıklar bile tahrip edilmiş; tarihi ve kültürel varlıklar ve tabii zenginlikler yağmalanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açıldığının altını çizmek isterim. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir.” HAYDAR ALİYEV’İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

“Azerbaycan’ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenap Prezident İlham Aliyev’e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev’in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Azerbaycan, İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Hiç unutmayalım ki; tarih boyunca haysiyetini ve şahsiyetini yitiren kişiler ve toplumlar kendilerini hep zillet çukurunda bulmuşlardır. Binyıllara sâri tarihimizde ne şahsiyetimizden ne de haysiyetimizden asla ödün vermedik.” TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN HAKKIN YANINDAYIZ

“Dağlık Karabağ meselesinde de milletimize yakışan bir karakterle ve ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereğince işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasında büyük gayret gösterdik. Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde ve dünyada barışın hâkim olması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Azerbaycan’ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifalar diliyorum.” Sabah Gazetesi