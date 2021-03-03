Ermenistan’da muhalefet Sarkisyan’la acil görüşme talep etti

Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet liderleri ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan arasındaki görüşmenin başladığı kaydedildi. Muhalefet liderleri, Sarkisyan’ın ‘atacağı adımlara netlik getirmesini’ talep etti.

DUVAR – Ermenistan’da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemesinin ardından gerilim sürerken, muhalefetin Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’la acil görüşme talep ettiği bildirildi. Sputnik’in aktardığına göre, muhalefet ve Sarkisyan arasındaki görüşme başkent Erivan’da başladı.

Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasıyla ilgili konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıma niyetinden dolayı endişelerini dile getirmişti. Cumhurbaşkanının, bu sürecin detaylarını bilerek sakladığını düşünen protestocular, görüşme sırasında, atacağı adımlara netlik getirmesini talep edeceklerini belirttiler.

Paşinyan, genelkurmay başkanı dahil 70’e yakın üst rütbeli askerin istifa çağrısı yapan muhtırası sonrasında, “Bu bir darbe girişimidir” demiş Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan’ın talebini iki kez veto ederek konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocular bir hükümet binasını basmıştı. Bundan önce Paşiyan, ‘muhalefetin belli koşulları kabul etmesi halinde’ erken seçim yapılabileceğini duyurmuştu. (Kaynak: Sputnik)

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