Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Moskova-Kars anlaşmasını BM kürsüsünden gündeme getirmek zorunda

Ermenistan, Moskova ve Kars anlaşmalarını hatırlayarak, Rusya ile ilişkileri germemeli

“Aydınlık Ermenistan” partisinin bir üyesi olan Anna Kostanyan, özellikle 16 Mart’ın, Kars’ın Türkiye’ye verildiği Moskova Anlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümü olduğunu ve Nahçıvan ve Karabağ’ın 100 yıldır Azerbaycan’ın “geçici yönetimi” altında kaldığını hatırlattı.

Anlaşma, Atatürk liderliğindeki Türk hükümeti ile Lenin liderliğindeki Sovyet Rusya hükümeti tarafından imzalandı.

Ancak o sırada bu hükümetler uluslararası alanda tanınmıyordu.

Sonuç olarak, anlaşmanın yasal gücü olamaz.

Ancak Nahçıvan’ın yönetimi 100 yıllık bir süre ile sınırlandığı göz önüne alındığında, Rusya’nın bu alanda faaliyet gösterme hakkı Türkiye’den daha fazla”,- dedi Kostanyan.

Dahası, 16 Mart’ta Londra’da, İngiliz-Rus anlaşmasına göre, o zamanlar Sovyet Ermenistan’ın, komşularına herhangi bir toprak talebinde bulunmasının men edilmiş olduğunu kaydetti.

Daha sonra 4-5 Haziran’da Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Kafkasya Bürosu, Karabağ’ı Azerbaycan SSC’sine eklemeye karar verdi.

Milletvekiline göre, parti organının devlet kararları alma hakkı olmadığı ve yürütme gücünün yerini alamayacağı için bu karar da yürürlükte olamaz.

“Azeri komünistlere bu konuda Gürcü dostları destek verdi.

Buna karşılık, Azeri delegeler Gürcistan SSC’sine Akhalkalak (Ermeni nüfuslu) ve Tsalka (Rum ve Ermeni nüfuslu) bölgelerinin dâhil edilmesi lehinde oy kullandı.

Bununla birlikte, özlemlerimizi süper güçlere safça dayatmamalı ve Ermeni-Rus stratejik ortaklığının önemini aptalca görmezden gelmemeliyiz.

Bu nedenle, 102. Rus askeri üssünün, KGAÖ ve AEB üyeliğinin önemi değerlendirilmeli, ancak yalnızca Ermenistan ve Karabağ’ın güvenliğinin sağlanması açısından değerlendirilmelidir”,- dedi Kostanyan.

Ancak milletvekili, Ermeni yetkililerin bu haince antlaşmaları en azından BM kürsüsünden açıklaması gerektiğine ve halk diplomasisinin bu konuyu düzgün bir şekilde gündeme getirmek için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine inanıyor.

“Bu sadece Ermenistan Ermenileri tarafından değil, aynı zamanda dünya çapında 10 milyondan fazla Ermeni tarafından yapılmalıdır”,- dedi Kostanyan.

Ermenistan Kamu Radyosu