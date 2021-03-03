Ermeni yapımı İHA tespit sistemini engelleyen ‘X-100’ modeli tanıtılacak (Video)

Ermenistan Yüksek Teknolojiler Bakanı Hakob Arshakyan uydu konumlandırma sistemlerini engelleyen, radyo elektronik mücadele cihazlarından ‘X-100’ Ermeni yapımı istasyonunu tanıttı.

Bu istasyonun hedefi GPS, GLONASS gibi uydu koumlandırma sistemlerini etkileyip, İHA ve başka cihazların konumlandırma tespit istasyonlarının 100 kilometre mesafede etkisiz hale getirilmesidir.

Bununla birlikte Ermenistan Savunma Sanayisinin diğer ürünleri 25-27 Mart tarihleri arasında Yerevan’da düzenlenecek olan ‘ArmHiTec’ askeri ve savunma teknolojileri fuarında.

ERMENİ HABER AJANSI