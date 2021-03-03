Ermeni General ‘İskander’ füzelerini kullanıldığını iddia etmeye devam ediyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri denetim dairesi eski başkanı, General Movses Hakobyan daha önce 44 günlük Karabağ savaşı sırasında Ermenistan tarafından ‘İskander’ füzelerinin kullanıldığını iddia etmişti.

Paşinyan, 24 Şubat 2021’de eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Dağlık Karabağ savaşında Rus İskender füzelerinin neden kullanılmadığıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, “Sorduğu sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormalı. İskender füzelerinin neden patlamadığını ya da yüzde 10’unun patladığını söyleyebilir mi?” demişti.

Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı ‘Iskander’ füzelerinin Ermenistan tarafından kullanılmadığını açıklayınca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu konuyla ilgili kendisine yanlış malumat verildiğini dile getirdi.

Fakat General Movses Hakobyan daha önce yaptığı iddialardan vazgeçmiyor ve ‘İskander’ füzelerinin savaş sırasında Ermenistan tarafından kullanıldığını ısrar etmeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI