Büyük çapta uyuşturucu yakalandı

Maya paketlerinde büyük miktarda eroin.

Ermenistan üzerinden geçirilmek istenen en büyük uyuşturucu kaçakçılığı vakası ortaya çıktı

Erivan’daki gümrük depolarından birinde gerçekleştirilen gümrük kontrolü sonucunda maya olarak ilan edilen 18.600 kg yükte, 33 kutu eroin bulundu.

Ambalajla birlikte 365 kilo ağırlığındaki eroin yaklaşık 45 milyon dolar değerinde.

Bu, 2014 yılından bu yana Ermeni kolluk kuvvetleri tarafından keşfedilen en büyük vaka olup, tüm bölgede eşi görülmemiş bir durumdur.

Eroin, maya ambalajı ile İran İslam Cumhuriyeti’nden, Ermenistan üzerinden Batı Avrupa’ya taşınacaktı.

Suç düzeni, büyük ölçekli, kapsamlı analitik çalışmalar ve karmaşık operasyonel-soruşturma önlemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Devlet Gelir Komitesi’nin köpekleri, genel olarak uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede olduğu gibi, bu büyük vakanın tespitinde de rol oynamaktadır.

Ermenistan Polisi ve Ulusal Güvenlik Servisi çalışanları da, operasyonel-soruşturma tedbirleri aşamasında aktif rol aldılar.

Ermenistan Kamu Radyosu