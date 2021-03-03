Ayvazyan-Borrell görüşmesi

Ayvazyan-Borrell telefon görüşmesi AGİT MG çerçevesinde Dağlık Karabağ barış sürecini ele alıyor

2 Mart’ta Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve AB Yüksek Temsilcisi, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasının onaylanma sürecinin tamamlanmasından dolayı birbirlerini tebrik etti.

Her iki taraf da anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, Ermenistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasındaki multidisipliner ortaklığına yeni perspektifler açtığını vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı ve AB Yüksek Temsilcisi, Doğu Ortaklığı çerçevesinde AB ve AB ülkeleri ile işbirliğinin yanı sıra, gelecekteki Doğu Ortaklığı etkinliklerinin takvimi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Telefon görüşmesinde ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrar konuları da ayrıntılı olarak ele alındı.

Taraflar, uluslararası ortakların Artsakh’daki insani krizin ele alınmasına katılımı ve bunun sonucunda Artsakh Ermenilerinin karşılaştığı zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüyle ilgili konuları, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları çerçevesinde ele alınmasının önemine değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu