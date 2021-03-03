ABD, Ermenistan’ı desteklemeye devam edecek

ABD, Ermenistan’da demokrasiyi ve egemenliğini desteklemeye devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Ermenistan’da devam eden siyasi süreçleri yakından takip ediyoruz.

Tüm tarafları itidalli olmaya ve her türlü saldırganlık veya şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz.

Ermeni siyasileri, farklılıklarını barışçıl yollarla çözmeye, hukukun üstünlüğüne ve demokratik süreçlere saygı göstermeye çağırıyoruz.

ABD, Ermenistan’da hukukun üstünlüğünü, kurumlarının ve demokratik süreçlerin gelişimini sürekli olarak destekledi.

Ermenistan’da demokrasiyi ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğiz”,- dedi Price.

Ermenistan Kamu Radyosu