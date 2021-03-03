ԿԸ ՅԻՇԵՆՔ ՄԵՐ ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏՆԵՐԸ / MÜTEVEFFA PATRİKLERİMİZ ANILIYOR (TR⇓)

Իրենց վախճանման տարելիցին առթիւ մասնաւոր Հոգեհանգստեան Պաշտօնով պիտի յիշատակուին Պատրիարքական Աթոռոյս 82րդ, 83րդ եւ 84րդ գահակալները՝ Շնորհք Պատրիարք Հայրը, Գարեգին Բ. Պատրիարք Հայրը եւ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Հայրը։

4 Մարտ 2021, Հինգշաբթի առաւօտ, ժամը 10.30-ին, Ղալաթիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւրիչ Եկեղեցւոյ մէջ Հոգեհանգստեան Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի, զոր յառաջիկայ Կիրակի առաւօտ, 7 Մարտ 2021, պիտի տեսասփռուի Աթոռոյս «facebook»ի եւ Լրաբերի «youtube»ի էջերէն։ Կը յիշեցնենք, որ Ս. Պատարագին կը գործադրուին Քորոնա Համավարակի սահմանափակումները եւ չարտօնուիր եկեղեցւոյ տարողութենէն (50 անձ) աւելի թիւով ժողովուրդին մուտքը։

Բաց աստի, 8 Մարտ 2021, Երկուաշբթի, ժամը 14.00-ին, Շիշլիի Ազգ. Գերեզմանատան մէջ, երանաշնորհ հովուապետներու դամբարաններուն առջեւ, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ Հոգեհանգստեան Կարգ պիտի կատարուի։

Հարկ է յիշեցնել թէ՝ Երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարք Հայրը վախճանած էր 7 Մարտ 1990-ին, Գարեգին Բ. Պատրիարք Հայրը՝ 10 Մարտ 1998ին, իսկ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Հայրը՝ 8 Մարտ 2019ին։

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Türkiye Ermenileri 82., 83. ve 84. Patrikleri, Patrik Şınorhk, Patrik Karekin II. ve Patrik Mesrob II., vefatlarının yıldönümleri münasebetiyle anılıyorlar.

4 Mart 2021, Perşembe sabahı, saat 10:30’da Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, müteveffa patriklerin ruhlarının esenliği için Surp Badarak sunulacak. Tören 7 Mart 2021, Pazar sabahı, Patrikliğimizin “facebook” ve Lraper’in “youtube” kanallarından yayınlanacak. Törende pandemi önlemlerine ve kısıtlamalarına dikkat edilecek, törene kilise kapasitesini (50 kişi) aşmayacak sayıda inanan katılabilecek.

Bununla birlikte, 8 Mart 2021, Pazartesi, saat 14:00’te, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda, müteveffa patriklerin kabirleri önünde “Hokehankisd” duaları okunacaktır.

Bilindiği üzere, Patrik Şınorhk 7 Mart 1990’da, Patrik Karekin II. 10 Mart 1998’de ve Patrik Mesrob II. 8 Mart 2019’da vefat etmişlerdi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/