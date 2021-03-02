Zigguratta ‘dinler arası’ ayin…

Politik gündem çok dolu ama ben farklı bir noktaya takılıp kaldım…

Çünkü önemli…

Üzerinde durmaya değer bir konu…

Neden mi?

Çünkü global savaş artık “işaretler” üzerinden yürüyor.

Tarihi ve dini sembolleri üzerinden kurdukları “oyun”a dikkat etmek gerekiyor.

Hiçbir şey rastgele değil.

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Peki nereye dikkat çekmek istiyorum?

Papa’nın 5-8 Mart tarihlerinde yapacağı Irak ziyaretine…

Vatikan, ziyaretin amacını “bugünün sürgün ve mültecilerini anlamak için Ahdi Atik’teki (Yahudilerin) Babil sürgününe bir atıf” olarak açıkladı.

Papa Francis bu çerçevede Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık zigguratta bir ayin düzenleyecekmiş…

Bak sen şu işlere!

Kim bilir daha neler göreceğiz?

Hatırlarsınız, son zamanlarda sosyal medyada birkaç kez vurgulamıştım: Yeni dünya düzeninin inşasında arkeoloji yoğun biçimde kullanılacak ve antik işaretler sürekli gündemde tutulacak.

Bunlar başlangıç.

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Reuters haber ajansına sorarsanız, ziggurat ayininin gerekçesi açık: “Papa, farklı inançları bir araya getirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek için İbrahim Peygamber’in dua ettiğinin düşünüldüğü yerde dua edecek…”

Kullanılan deyim ilginç: “Interreligious prayer.”

Yani “dinler arası dua!” Şunu da soralım: Neden ve nereye ziyaretçi çekilmek isteniyor?

Eski bir Sümer tapınağına… (İster istemez bizim Kemalist kültür çevrelerinde yakın zamanda hortlatılan Sümer ilgisi geldi aklıma.)

Babil ve diğer kadim medeniyetlerin kibir ve güç sembollerinden birine…

Katoliklerin oraya ilgisi epey eski.

Dahası işgalci ABD ordusunun da zamanında bu ziggurata önem verdiğini ve törenler düzenlediğini biliyoruz.

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Ne olup bitiyor, dersiniz?

İpuçlarına bakmak gerek…

“Yeni dünya düzen”cilerinin yeni ve “ortak” bir din-ideoloji üzerinde çalıştıklarını sağır sultan bile biliyor. Küresel medya onların elinde oyuncak.

Vatikan ise direksiyonu kaptırmak niyetinde değil, çekişiyor.

Hz. İbrahim vurgusu ve “dinler arası dua” bu bakımdan manidar.

Eh! Unutmamışsınızdır…

2020’nin 1 Ocak günü Netflix birden “Mesih” dizisini vizyona sokuvermişti.

“Ne bu yahu?” derken pandemi geldi.

Beklenmedik sarsıntılar, tezgâhlar, tuzaklar, vd.

İlginç zamanlardayız.

Öyle oturduğumuz yerden az ve dar bilgiyle atıp tutmanın hiçbir faydasının olmayacağı zamanlarda…

Sabah Gazetesi