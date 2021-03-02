Savaş hazırlığı iyileştirmek için Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 4 alt bölümünde önlemler yapıldı

27 Şubat’ta 1. askeri birliğin iletişim birimlerinin askerleri ile personelin mesleki bilgilerini test etmek ve pratik becerilerini geliştirmek için tatbikatlar yapıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanından bir yetkili 27 Şubat’ta 2. askeri birliğin ateş destek birimleri ve el bombası fırlatıcılarının komutanlarının katılımıyla eğitim ve tatbikatların yapıldığını söyledi. Teorik eğitimler, askerlerin mesleki becerilerini ve komuta becerilerini geliştirmeyi hedefliyordu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ayrıca, 1 Mart’ta, 4. askeri birliğin atış poligonlarından birinde, silah bulundurma ve atış yönetimi becerilerinin geliştirildiği, atışla ilgili pratik bir eğitim verildiğini, bireysel eğitimin yapıldığını bildirdi. Askerler kontrol edildi.

Atış görevlerini yerine getirmeleri ve güvenlik kurallarına uymaları talimatı verildi. Askerler, atış poligonunun hareketli ve sabit hedeflerine başarılı bir şekilde vurarak, ateşleme görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdi.

1 Mart’ta, 5. askeri birliğe bağlı olarak faaliyet gösteren N askeri birliği yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirildi ve askerlerin bir “alarm” sinyali olması durumunda eylemleri kontrol edildi. Personel giydirildi, silah alındı ve belirlenen süre içerisinde planlanan alanlarda yerini aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu