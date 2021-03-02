In Memoriam Patriarch Mesrob II/ Müteveffa Patrik Mesrob II’yi Anma Programı/ Ի Հիշատակ Երանաշնորհ Մեսրոպ Բ. Պատրիարքի

HyeTert Müteveffa Patrik Mesrob II’nin aramızdan ayrılışının ikinci yılında hem kilise liderlerinin hem de sivillerin katıldığı geniş çaplı bir anma programına hazırlanıyor. Türkçe ve Ermenice olarak yapılacak program Facebook ve Youtube’dan canlı yayımlanacak.
7 Mart Pazar
İstanbul 19:30 – Londra 16:30 – New York 11:30 am – Los Angeles 8:30 am
Facebook https://tinyurl.com/4kjnetd5
Youtube https://tinyurl.com/37sf65dm
KATILIMCILAR
Ekümenik Patrik Bartholomeos I † Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II
Başepiskopos Khajag Barsamyan
Kıdemli Peder Krikor Damadyan
Dr. Hratch Tchilingirian – University of Oxford
Roy Küçükateş – Enterprise Architect
Avukat Anto Cingöz
Prof. Dr. Arus Yumul – Bilgi Üniversitesi
Anna Turay – ARDEN Yayınları
Sayat Delice – ANQOR Gayrımenkul
MODERATÖRLER
Ayda Erbal – New York University
Tamar Karasu – Türkiye Kitab-ı Mukaddes Şirketi
İlk yorum yapan siz olun