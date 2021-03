In Memoriam Patriarch Mesrob II/ Müteveffa Patrik Mesrob II’yi Anma Programı/ Ի Հիշատակ Երանաշնորհ Մեսրոպ Բ. Պատրիարքի

HyeTert Müteveffa Patrik Mesrob II’nin aramızdan ayrılışının ikinci yılında hem kilise liderlerinin hem de sivillerin katıldığı geniş çaplı bir anma programına hazırlanıyor. Türkçe ve Ermenice olarak yapılacak program Facebook ve Youtube’dan canlı yayımlanacak.

7 Mart Pazar

İstanbul 19:30 – Londra 16:30 – New York 11:30 am – Los Angeles 8:30 am

Facebook https://tinyurl.com/4kjnetd5

Youtube https://tinyurl.com/37sf65dm

KATILIMCILAR

Ekümenik Patrik Bartholomeos I † Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II

Başepiskopos Khajag Barsamyan

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Dr. Hratch Tchilingirian – University of Oxford

Roy Küçükateş – Enterprise Architect

Avukat Anto Cingöz

Prof. Dr. Arus Yumul – Bilgi Üniversitesi

Anna Turay – ARDEN Yayınları

Sayat Delice – ANQOR Gayrımenkul

MODERATÖRLER

Ayda Erbal – New York University

Tamar Karasu – Türkiye Kitab-ı Mukaddes Şirketi