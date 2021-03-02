Ermenistan, ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda temsil edilecek

9-12 Mart tarihleri ​​arasında bu yıl online olarak düzenlenecek olan en büyük uluslararası turizm fuarı ITB Berlin’de Ermenistan tek bir pavyonla temsil edilecek. Ermenistan Turizm Komitesi, sergiye 21 Ermeni turizm firmasının katılacağını bildirerek ülkenin turizm potansiyelini ortaya koyuyor.

Yakın zamanda Ermenistan Turizm Komitesi, fuara katılan firmaların temsilcileriyle bir toplantı başlattı. Komite üyeleri Ani Arevşatyan ve uluslararası uzman Ilona Fogel, ITB Berlin Now online platformunun yeteneklerini, ortaklık kurmanın püf noktalarını sundu ve fuarla ilgili bir dizi konuyu tartıştı.

120 ülkeden 2.800’den fazla şirket çevrimiçi sergiye kayıt oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu