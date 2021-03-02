Ermeni Generaller mevcut durumla ilgili kendi yaklaşımını tekrarladılar

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Samvel Asatryan, mevcut durumuyla ilgili Silahlı Kuvvetleri yöneticilerinin yaklaşımının değişmediğini dile getirdi.

Onun sözlerine göre siyasi süreçlere dahil etme teşebbüslerine rağmen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sağlam iradesiyle kendi tutumunu bir kez daha tekrarlıyor.

Bu bağlamda ulusal güvenliğe yönelik tehditlerini önceden hissederek Genekurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetleri’ne ve onun yöneticilerine yönelik asılsız suçlamalara son vermeye çağırıyor.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sadece devletin menfaatlerinden yola çıktığını ve sadece Ermenistan Cumhuriyeti’ne hizmet ettiğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya davet etmişti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söylemişti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Ermenistan ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Ordu, uzun bir süre, Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan saldırılara, sabırla tahammül etti, ancak her şeyin bir sınırı var. Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir.”

Paşinyan’ın, bu muhtıranın ardından Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığı açıklandı. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu kararı imzalamadı.

ERMENİ HABER AJANSI