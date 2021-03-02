Ermeni diasporasına tokat: Zaferin medya üssü

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Azerbaycan, Karabağ savaşında Ermeni ordusunun yanında diasporaya karşı da mücadele verdi. Propaganda savaşına sahne olan dönemde ‘vatan uzakta değil’ sloganıyla 7/24 yayın yapan Diaspor Radyo ve Diaspor TV, Ermenilerin yalan haberlerinin etkisini kırdı. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, dezenformasyon savaşında verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür etti.

Azerbaycan’ın Ermeni işgaline son verdiği Dağlık Karabağ’da savaşın bir diğer cephesi de diasporalar arasında yaşandı. Azerbaycan, Diaspor FM ve Diaspor TV’den yaptığı yayınlarla Ermeni zulmünü dünyaya aktardı. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, Hocalı soykırımı anma törenleri kapsamında Küresel Gazeteciler Konseyi koordinasyonunda Bakü’ye gelen yabancı gazetecilere kapılarını açtı. Diaspora Komitesi, dünyadaki Ermeni diasporasının yalan haberleri ve propaganda faaliyetlerine karşı mücadele veriyor.

7/24 GERÇEKLERİ AKTARDI

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Komitesi Başkanı ve Diaspora Bakanı Fuad Muradov, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 51 ülkede faaliyet yürüttüklerini, koordinasyon konseyinde 25 ülkenin bulunduğunu aktardı. Gazetecilere Diaspor FM ve Diaspor TV’yi gezdiren Muradov, savaş sırasında bu kanallar üzerinden 7 gün 24 saat dünyaya doğru haber aktardıklarını kaydetti. Ermeni diasporasına karşı savaş süresince diaspora faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan Muradov, bu faaliyetleri daha profesyonel hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE DESTEK VERDİ

Kara propaganda ve dezenformasyona karşı savaşta Türkiye de Azerbaycan’a yoğun destek sağladı. Türkiye’nin savaş süresince algı operasyonlarına karşı duruşunun net olduğunu, Türk gazetecilerin de savaş süresince bombaların altında görev yaptığını hatırlatan Muradov, Türkiye’ye teşekkür etti. Azerbaycan ve Ermenistan diasporaları arasında ciddi farklar bulunduğunu anlatan Muradov, Azerbaycan diasporasının vatanını korumak üzere faaliyet yürüttüğünü, Ermenistan’ın ise Ermenilerin yerleşik olduğu ülkelerde lobi faaliyetleri üzerinden çalışma yürüttüğünü kaydetti.

ANLADIKLARI DİLDEN CEVAP

Muradov, “Biz son yıllarda Ermeni diasporasına, onların dilinden cevap veriyoruz. Artık şunu düşünebilirler, biz güçleniyoruz. Onlar da bu gerçeklik üzerinden yeni formata geçti” dedi. Türkiye ve çevresindeki Türkler olarak dayanışma içinde çalışıldığını anlatan Muradov şunları kaydetti: “YTB Başkanı Abdullah Eren ile ortak çalışıyoruz. Türk dünyası dayanışmasını hayata geçiriyoruz. 1915 Ermeni soykırımı iddiaları ve 1992’de Azerbaycan Türklerine yönelik Ermeni katliamlarına karşı tarihi ve siyasi olarak neler yapılması gerektiğini çalışıyoruz ki bir daha yaşanmasın.”

Fuad Muradovn

Ortak Medya Platformu

Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformu projesi üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırdı. İki ülke arasında medya alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında stratejik bir medya ortaklığı hayata geçirilecek. Bu kapsamda uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilecek.

https://www.yenisafak.com/dunya/ermeni-diasporasina-tokat-zaferin-medya-ussu-3601656