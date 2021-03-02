Erdoğan ile Macron beş ay sonra yeniden görüşecek

İki liderin görüşmesinde öncelikli olarak ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alınacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirecek.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde öncelikli olarak ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alınacak.

Fransa ve Türkiye liderleri, eylül ayından bu yana Paris-Ankara hattında artan diplomatik gerginliğin ardından ilk kez görüşecek.

Euronews’ten Mustafa Bağ’ın haberine göre, görüşme, Türkiye ile Fransa arasında Libya, Suriye, Doğu Akdeniz veya Paris’in “İslam dininin Fransa’ya uyarlanması” girişimi ile “Türkiye’nin Fransa’daki Müslümanlar üzerindeki etkisi” gibi çeşitli konularda çatışma yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşecek.

İKİLİ İLİŞKİLER GERİLDİ

Ankara-Paris hattındaki gerginlik, Macron’un, Hz. Muhammed ile ilgili karikatürleri “ifade özgürlüğü” bağlamında değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Bu zatın İslam ile Müslümanlar ile derdi nedir? Macron’un zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var” ifadeleri ile en tepe noktaya ulaşmıştı.

Erdoğan Türkiye vatandaşlarını Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırmış ve Fransa Cumhurbaşkanı’nı “İslamofobi” ile suçlamıştı. Buna karşın Paris, istişareler için Ankara’daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, İstanbul’un prestijli üniversitelerinden Galatasaray’da ders veren öğretim görevlileri de sürece müdahil olmuş durumda. Hatta sınır dışı edilme ihtimalleri de bulunuyor. Türkiye, Galatasaray’da ders veren yabancı eğitimcilerden B2 seviyesinde Türkçe bilmesini istiyor.

Aralık ayında, Avrupa ülkeleri, Doğu Akdeniz’deki “tek taraflı” sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara’ya yaptırım kararı aldı. Bu kararın başını Fransa çekti. Ancak AB’yi ikiye bölen karar daha sonra ertelendi.

Türkiye, Libya’da Trablus merkezli hükümetin yanında yer alırken Fransa lideri Maron, Halife Hafter’i destekledi.

Keza Ankara Dağlık Karabağ’daki Ermenistan ile silahlı çatışmada Azerbaycan’ı destekledi Fransa ise Erivan’a güçlü destek sundu.

Hatta Fransa Senatosu, bağlayıcı olmayan, Erivan lehine bir kararla, “Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını” tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’yi, Suriye’den militanları (cihatçıları) Dağlık Karabağ’daki savaşa götürmekle itham etti, Türkiye ve Azerbaycan ise buna sert tepki gösterdi.

Ankara ve Bakü, Fransa’nın “tarafsız olmayan duruşu” nedeniyle Minsk Grubu’ndaki ara bulucu rolünü tartışmaya açtı.

ABD’de Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesi ile paralel şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile “yeni bir sayfa” açmak istediklerini dile getirdi.

Ayrıca, Akdeniz’deki kaynakların kullanımı adına müzakerelere devam etmek için Atina’ya zeytin dalı uzattı.

Şubat ayı başında Macron, yaptığı bir açıklama ile “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batı’ya yönelik tavrını yumuşatmasından ‘oldukça memnun’ olduğunu” dile getirdi.

Ayrıca Fransa lideri Macron, “Şimdi Libya’da TürkİYE askerlerinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ’da, Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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