Emerit Papa 16. Benedict, komplo teoricilerini ikna çabasında: Tek bir papa var

Üstünden yıllar geçmesine rağmen hâlâ istifasını kabullenemeyen bazı ‘fanatik’ Katolikler olduğunu söyleyen Emerit Papa 16. Benedict, halefi Francis’i savundu. İstifa kararını zorla almadığını bir kez daha vurgulayan Emerit Papa, kendisine hâlâ papaymış gibi görenleri eleştirip “Vatikan’da tek papa var” mesajı verdi.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2013’te görevi bırakan ve ‘Emerit Papa’ unvanını alan 16. Benedict, istifasını hâlâ kabullenememiş olanlara çıkıştı. İstifasını kabullenmek istemeyen muhafazakar Katolikleri ‘fanatik’ olarak niteleyen Emerit Papa, Katoliklerin ruhani liderinin artık kendisi değil şimdiki papa Francis olduğunu hatırlattı.

Former pope Benedict says 'fanatical' Catholics still won't believe he's not the pope https://t.co/npsFhs0e9E

— thaiparampil (@thaiparampil) March 2, 2021