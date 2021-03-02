ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԱՅՑԸALMANYA BÜYÜKELÇİSİ’NİN VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSU’NUN ZİYARETİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 1 Մարտ 2021, Երկուշաբթի, ժամը 10.00-ին, ընդունեց Գերմանիոյ Անգարայի մօտ Դեսպան՝ Ժիւրկէն Շուլցը։ Հանդիպումին ներկայ եղան նաեւ Դեսպանին կողակիցը եւ Դեսպանութեան խորհրդական Փօլ Ամաննը։

Այցելու Դեսպանը եկած էր քաղաքավարական այցելութեամբ՝ ծանօթանալու համար Թուրքիոյ Հայ համայնքի հոգեւոր կեդրոնին՝ Պատրիարքարանին եւ Նորին Ամենապատուութեան։ Մեր Հոգեւոր Պետը ինչ ինչ տեղեկութիւններ փոխանցեց Ստանպուլահայ համայնքի, Հայ Եկեղեցւոյ ու Պատրիարքական Աթոռոյ մասին։

Մեծայարգ Դեսպանը յայտնեց իր գոհունակութիւնը։ Իսկ Նորին Ամենապատուութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց սոյն այցելութեան առթիւ, նաեւ կարողութիւն եւ յաջողութիւն մաղթեց Դեսպանին իր պաշտօնին մէջ։

Այցելութեան աւարտին Դեսպան Շուլց նուիրեց Գերմանիոյ Դեսպանատան մեկենասութեամբ հրատարակուած աստուածաբանական երկու հատորներ, իսկ Նորին Ամենապատուութիւնը փոխադարձեց Քրիստոնէութեան հիմնական սկզբունքներու մասին հատոր մը, ինչպէս նաեւ Կարօ Քիւրքմանի հեղինակած Հայ գծագրիչներու մասին երկու մեծածաւալ հատորները։

Հանդիպման աւարտին, Շուլց շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Ամենապատուութեան ջերմ ընդունելութեան համար ու մեկնեցաւ Պատրիարքարանէն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Mart 2021, Pazartesi, saat 10.00’da, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti. Kabule Büyükelçi’nin eşi ile müsteşarı Paul Amann katıldılar.

Sayın Büyükelçi Türkiye Ermeni cemaatinin ruhani merkezini ve Patrik Hazretlerini tanımak amacıyla bir nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri cemaatimiz, Ermeni Kilisesi ve Patriklik Makamı hakkında kendisine çeşitli bilgiler aktardı.

Sayın Büyükelçi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Patrik Hazretleri ziyaretleri için teşekkür ederek Sayın Büyükelçi’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Schulz, Büyükelçilik sponsorluğunda yayınlanan teolojik iki kitabı Patrik Hazretleri’nde armağan ederken, Ruhani Liderimiz konuk büyükelçiye Hristiyanlığın temel esasları hakkında bir kitapla, Garo Kürkman’ın hazırladığı “Ermeni Ressamlar” adlı iki ciltlik eseri hediye etti.

Görüşme sonunda, Büyükelçi Schulz, Patrik Hazretleri’ne konukseverliği için teşekkür etti ve Patrikhane’den ayrıldı.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/