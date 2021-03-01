Türkiye, Kudüs turizminden sorumlu devlet dairesi açtı

Jerusalem Post Gazetesinin cumartesi günkü haberine göre, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs turizmine adanmış bir devlet dairesi açtı.

Kudüs’te açılan devlet dairesi, Kudüs ziyaretleri, Kudüs turları ve Kudüs’teki Umre turlarından sorumlu olacak. Diyanet Bakanlığı ayrıca Kudüs turları için şehrin tarihi ve görülmesi gereken önemli yerleri içeren özel bir rehber hazırladı.

Erdoğan defalarca Kudüs ve El Aksa’ya Müslümanların ziyaretlerinin artırılması çağrısında bulundu. Kudüs’teki Umre turları 2015 yılından beri Türkiye tarafından düzenlenmekte.

Şalom Gazetesi