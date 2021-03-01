Sumgayıt katliamının kurbanları Ukrayna’da anıldı

Sumgayıt’ta Ermenilere arşı işlenen katliamın 33. yıldönümü, Ukrayna’da anıldı. 28 Şubat tarihinde Ukrayna’daki Ermeni kiliselerinde Sumgayıt katliamının Ermeni kurbanlarının anısına ithaf olunan ayin yapıldı.
Kiev’deki Sırbots Nahatakats (Aziz Kurbanlar) Kilisesindeki ayini, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Ukrayna Patrikhanesi’nin ruhani önderi, piskopos Markos Hovhannisyan tarafından yönetildi.
Ayine, Ukrayna Ermenileri Birliği ile Kiev Ermeni toplumunun temsilcileri, Ukrayna başkentinde ve yakın bölgelerde yaşayan Ermeni Apostolik Kiliesin’in müminleri katıdı.
Ukrayna’da yaşayan Ermeniler, her yıl Sumgayıt faciasının kurbanlarının anısına ithaf olun anma etkinlikleri düzenliyor.
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