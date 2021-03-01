‘Şeytan’a tehdit

Ömer BİLGE

Eurovision’a ‘Şeytan’ adlı şarkıyla katılma kararı Kıbrıs Rum kesimini karıştırdı. Devlet televizyonuna tehdit yağdı.

KIBRIS Rum yönetimi, 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkeyi temsil edecek Şeytan (El Diablo) adlı şarkı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Şarkıyı seçen Rum devlet televizyonu RİK’e kundaklama tehditleri yağdı. Rum polisi, “Yakacağız” tehditleri alan Rum devlet televizyonunda ek güvenlik önlemleri aldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Rum İlahiyatçılar Birliği ve sosyal medyadan örgütlenen Rum Hristiyanlar adlı bir grup, şarkının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Rum Hıristiyanlar Birliği, şarkının dini duygularını rencide ettiğini belirtti. Aşırı sağcı ELAM partisi de şarkıyı protesto etti ve yazılı bir açıklama yaparak büyük bir hata yapıldığını, şarkının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

DANS ŞOVU İLE BAŞLADI

Ünlü Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu’nun seslendirdiği ‘Şeytan’ (El Diablo) adlı şarkı, “Âşık oldum kalbimi şeytana verdim” diye başlıyor ve şeytan kadar kötü bir erkeğe âşık olan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Tehditlere varan tepkiler, 26 yaşındaki Tsankrinu’nun dans şovu klibinin televizyonlarda yayınlanmasıyla başladı.

Hürriyet Gazetesi