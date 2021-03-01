Polonyalı siyasetçiden Aliyev’e öneri: “Ermeni esirleri verin, onların yerine beni alın”

Polonyalı siyasetçi ve avukat Tomasz Lech Buczek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ilettiği mektupla, Ermeni askeri ve sivil esirlerinin iadesine karşı kendini esir alma teklifinde bulundu.

Buczek, “Ebedi hakikat, inanç ve diğerlerine karşı sevgi uğruna, insancılık uğruna Tomasz Lech Buczek olarak ben, Azerbaycan’da savaş sırasında esir düşen, işkence çeken Ermeni askeri tutsakları hemen serbest bırakmak şartıyla, kendimi onlarla takas etmyi Cumhurbaşkanı’na öneriyorum” ifadelerine yer verdi.

Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin işlediği tüm savaş suçlarını belgelendirerek yayınlayan Tomasz Lech Buzcek, günler önce Yerablur Askeri mezarlığı’nı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Azerbaycan’ın savaş suçları konusunda topladığı tüm kanıtları ABD Kongre ve Senatosu’nun tüm üyelerine gönderen siyasetçi, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin acil iadesini sağlamak ricasıyla AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkeleri Rusya, Fransa ve ABD liderelerine de başvurmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI