Paşinyan: İskender füzeleri hakkında doğru bilgilendirilmedim

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmede İskender füzeleri ile ilgili sözlerine açıklık getirdi.

aşbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan Armenpress haber ajansına verdiği demeçte, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki son telefon görüşmesi sırasında diğer birçok konunun yanısıra Paşinyan’ın İskender füzeleri ile ilgili açıklamalarının da gündeme geldiğini söyledi.

Gevorgyan şöyle konuştu: “Mevcut gerçeklerin ve verilerin bir araya gelmesi sonucunda Ermenistan Başbakanı, durum hakkında doğru bilgillendirilmediği sonucuna vardı. Dahası, başbakanın açıklamasının askeri ve askeri siyasi açıdan Ermeni-Rus işbirliğinin içeriği ile hiçbir ilgisi yoktur. Ve Rus silahının dünyanın en iyilerinden biri olması şüphe götürmez bir konudur” Gevorgyan, Ermenistan’ın askeri sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya ile yakın işbirliğini sürdürdüğünü ve daha da güçlendirmek için adımlar atmayı planladığını da sözlerine ifade etti.

Başbakan Paşinyan’ın Rus İskender füzeleri ile ilgili sözleri Paşinyan, Rusya ve Ermeni Silahlı Kuvvetleri arasında kriz yaratmıştı.

Agos