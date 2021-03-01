Paşinyan: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’nın kendisi hakkındaki istifa talebinin eski hükümetlerin nüfuzunun bir sonucu olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ı orduyu kendisine karşı harekete geçirmekle suçladı.

Başkent Erivan’da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, “Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan’ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu, gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor” dedi.

‘Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için referandum yapmayı planlıyoruz’

Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayında parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasını öngören yeni anayasanın veya düzenlemelerin kabul edilmesine yönelik bir referandum yapmayı planlıyoruz. Yeni hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte iç siyasi krizlerin çıkmasının önüne geçecek” ifadelerini kullandı.

‘Erken seçim yapmaya hazırız, halkın kimin istifasını istediğini görelim’

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, “Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim” diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanının Genelkurmay başkanını görevden alacağını umuyorum’

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayacağını umduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan meselesiyle ilgili kararını vermeli. Deneyimli bir devlet adamı olan Armen Sarkisyan’ın halkın, devletin çıkarlarını, ülkenin istikrarını esas alan bir karar alacağını umuyorum” diye devam eden Paşinyan, Sarkisyan’ın hasta olduğunu ve kendisini bugün ziyaret ettiğini anlatarak Cumhurbaşkanı’na acil şifalar diledi.

‘Ordu ve Gasparyan kırmızı çizgiyi geçmedi’

Paşinyan, ordunun ve Gasparyan’ın kırmızı çizgiyi geçmediğini ve geçmeyeceğini umduğunu belirterek bugünlerde yaşanan olayları 1 Mart 2008’de yaşanan olaylara benzetti:

“Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması, 2008 yılındaki askerlerin nüfuzunun bir sonucu aynı zamanda. Generalleri bir karar vermeye ikna edenler arasında Serj Sarkisyan da vardı. Onik, halkın değil, ‘dışlanmışların’ iradesini yerine getirerek hata yaptın.”

Hükümet yanlılarının mitingi bir saat sürerken Paşinyan, mitingin ardından korumalar ve polis eşliğinde Erivan sokaklarında düzenlenen destek yürüyüşüne dahil oldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge en az 10 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Sputnik Türkiye