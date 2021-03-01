Papa Francis ilk kez Irak’ı ziyaret edecek

Papa Francis, Covid-19 salgınına ve bombalı saldırılara rağmen ilk kez Irak’a ziyaret gerçekleştirecek.

Covid-19 ve bombalı saldırı tehditleri gölgesinde Vatikan Katolik Klisesi ruhani lideri Papa Francis, Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere 3 şehre 6 günlük bir ziyaret düzenliyor.

Salgından bu yana ilk kez ülke dışına bir seyahat düzenleyen dini lider, ziyaretin Hristiyan topluluklarına IŞİD saldırıları sonrası moral vermek için gerçekleştirileceğini belirtti.

Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada ziyaretin; “kuşatılmış Hristiyan topluluklarına” yapılacağı belirtildi. Irak’a düzenleyeceği seyahatte Papa, Hristiyan topluluklarının yanı sıra Müslüman kanaat önderleriyle de görüşecek

Ziyaret sırasında Papa’ya eşlik edecek herkesin önce virüse karşı aşılanacağı ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılacağı duyuruldu.

İlk ziyaretin cuma günü yapılacağının duyurulmasının ardından yerel kiliseler onarılarak Papa’nın gelişi için hazır hale getiriliyor.

Düzenlenecek 6 günlük ziyaretle ilgili tüm önlemlerin alındığını belirten Irak hükümeti, Papa’nın ziyareti sırasında 3 kentte de herhangi bir sorun yaşanmayacağının sözünü verdi.

Vatikan Doğulu Kiliseler Cemaati Kardinali Leonardo Sandri, Papa’nın seyahatiyle ilgili, “Ziyaret riskler içeriyor ancak Papa risk alıyor çünkü kendisini bir papaz, bir baba, zor durumdakilere yardım eden bir kişi olarak görüyor. Irak hükümetinin yaşanabilecek tüm sorunlarla ilgili yeterli önlemleri alacağına inanıyorum” dedi.

Papa Francis’in sekiz yıl içinde Roma Katolik kilisesinin başında yaptığı 33’üncü yurt dışı ziyareti, Bağdat’ta cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen tören ve Cumhurbaşkanı Barham Salih ve Başbakan Mustafa al-Kadhimi görüşmesi ile başlayacak. Papa ayrıca kentin “Kurtuluş Meryem Ana Syro-Katolik Katedrali’nde” piskoposlar, rahipler ve diğer Hristiyanlarla buluşacak.

Ayrıca Papa’nın ziyaretiyle ilgili Hristiyan topluluklarında bazı endişeler hakim. Son yıllarda bombalamalar ve diğer şiddetli saldırılar azalmış olsa da geçen ay Bağdat pazarında gerçekleşen eş zamanlı intihar saldırısında en az 32 kişi ölmüş ve 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

BirGün Gazetesi