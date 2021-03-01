Karabağ Parlamentosu Artsakh topraklarının işgal altında olduğuna dair açıklama kabul etti

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Parlamentosu 1 Mart tarihinde kendi toprakların işgal altında olduğuna dair bir açıklama kabul etti.

Yapılan açıklamada Artsakh Cumhuriyeti’nin Azerbaycan kontrolü altında bulunan topraklara işgal atında bulunan bölgeler statüsü tanındı.

Bu açıklama tasarısını Artsakh Demokratik Partisi’nin Milletvekili David Melkumyan gündeme getirdi.

Artsakh Parlamentosu tarafından kabul edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Cumhuriyeti AGİT Minsk Grubu ve Eşbaşkanları önünde üstlediği şiidet ve şiddet tehdidi uygulama yükümlülüğünü ihlal ederek 27 Eylül 2020 tarihinde geniş kapsamlı askeri operasyon başlattı Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı. Bunun sonucunda binlerce yurttaşlarımız hayatını kaybetti, Artsakh Cumhuriyeti’nin sivil yapılandırmaları ve kültürel mirasını kasten yok edildi.”

Bütün bunlardan yola çıkarak Artsakh Parlamentosu savaş sonucunda Azerbaycan’ın kontrolüne geçen toprakların Azerbaycan’ın işgali altında bulunan bölgeler olarak tanıdığına dair açıklama kabul etti.

Ayrıca, kabul edilen açıklamaya göre Azerbaycan’ın saldırısı ve gerçekleştirdiği işgalin ilerideki müzakere, Artsakh Cumhuriyeti’nin statüsü ve sınırların belirlenmesi süreçlerde hiç bir hukuksal hükmü olamaz.

ERMENİ HABER AJANSI