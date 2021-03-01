Fethiye Kalesi ve Kayaköy Yukarı Kilise turizme kazandırılıyor

Geçtiğimiz haftalarda Vali Orhan Tavlı ve Kültür Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl’ün Fethiye’de yaptıkları incelmenin ardından, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı.

İlk olarak Fethiye Müzesinden Arkeolog Fuat Durmuş ve kesikkapı mah. muhtarı Süzer Taşer ile birlikte yapılan ön çalışmanın ardından, il Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve çalışma arkadaşları Arkeolog Serhat Çağlar, Dr. Nesrin Kanberoğlu Fethiye Kalesi, Kesikkapı mah. bulunan antik eserler, Ahmet Gaziye ithaf edilen Türbe ve Şövalye adasında kapsamlı araştırma yaptılar.

Ekibe Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacan, Mimar Aylin Hepdizdar ve Turizm Danışma Büro Sorumlusu Saffet Dündar destek verdiler. Ayrıca İl Müdürlüğünün talimatı ile Kayaköy’de bulunan Yukarı Kilise’nin de rölevesi için Dr. Eylem Aydoğdu tarafından çalışma başladı.

Hafta sonu yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemelerde bulunmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ve Yardımcısı Filiz Karacaağaç Fethiye’deydiler. İlk olarak Fethiye Kalesinde yapılan çalışmalar hakkında Prof. Dr. Kadir Pektaş’tan bilgi aldılar. Daha sonra Kayaköy’deki Yukarı Kilisede ve Gemiler Adasında incelemelerde bulundular. Alınan bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde Fethiye Kalesinde bir dizi çalışmalar başlatılacağı, Kayaköy’deki Yukarı Kilise’nin de Bakanlık ve Valilik (YİKOB) tarafından restorasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

https://gercekfethiye.com/fethiye-kalesi-ve-kayakoy-yukari-kilise-turizme-kazandiriliyor/35488/