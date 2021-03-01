Ermenistan Dışişleri Bakanı: Karabağ ihtilafında Türkiye’nin olumsuz rolü açıktır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Rus ‘RİA Novosti’ haber ajansına verdiği demeçte Dağlık Karabağ ihtilafında Türkiye’nin etkisine de değindi.

Ayvazyan’ın sözlerine göre Türkiye’nin olumsuz rolü özellikle Azerbaycan’ın son saldırısı sırasında çok açıktı.

Yakın Doğu’dan Türkiye tarafından getirilen teröristler, Azerbaycan’a verilen askeri ve silah desteği, askeri operasyonlara doğrudan katılımı, 10 Kasım ateşkes bildirisinden önce 3 defa ilan edilen hümaniter ateşkesin Azerbaycan ve Türkiye tarafından ihlal edilmesi bu gerçeğinin en çarpıcı göstergeleridir

Dışişleri Bakanı Ayvazyan uluslararası kamuoyudan Türkiye’nin Ermenistan’a karşı bu açık saldırgan tutumu karşısında çok daha net destek beklediklerini de ifade etti.

Müzakere sürecinde Türkiye’nin dahil olma olasılığı hakkında sorusuna cevaben Ara Ayvazyan bu süreçten Türkiye’nin çok uzak olduğunu ifade ederek müzakere sürecine sadece çatışan taraflarla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın katılabileceğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI