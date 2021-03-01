Ermenistan Dışişleri: 1 Mart anma etkinlikleri haber yapmak için hiçbir Türk basın kuruluşu başvurmadı

Kendi kaynaklarına atıfta bulunan Rusya merkezli bir Telegram kanalların Türk TRT TV’nin Erivan’daki 1 Mart anma etkinliklerini haber yapmak için Ermenistan’ın ilgili makamlara başvuruda bulunduğunu ve bazı devlet kurumlarından onay aldığını yazmış.

Ermenistan’daki yerel haber ajansların Rus telegram kanalının yayıldığı haberle ilgili soruya cevaben Dışişleri Bakanlığı, söz konusu haber kuruluşundan Yerevan’daki 1 Mart mitingine ilişkin herhangi bir başvuru alınmadığını bildirdi.

Rus kaynağının haberini yalanlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı herhangi bir Türk medyasından böyle bir başvurunun alınmadığı belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI