Ermenistan Başbakanı’ndan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için miting çağrısı yaptı.

Paşinyan, açıklamasında 1 Mart akşamı 18.30’da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart’ta yürüyüş çağrısı yaparak, “Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan’daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Çünkü ülkemizde güç halka aittir” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca Yerevan’da düzenlenecek mitinge Ermenistan’ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi.

Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermişti.

Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddetmişti.

Sarkisyan’ın kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI