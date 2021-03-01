BM Ermenistan ve Azerbaycan’a kendi bünyesindeki yapılarla işbirliği yapmaya çağırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric gazeteciler ile görüşme sırasında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığa da değindi.

Dujarric ilk fırsatta BM’in Dağlık Karabağ ve savaşa maruz kalan bölgelerde insani misyon yerleştirmeye hazır olduklarını ve bununla ilgili her iki tarafa da bilgi verdiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği her iki tarafla da işbirliğini sürdürüyorlar ve misyonun yerleştirme tarihiyle ilgili diyalog devam ediyor.

Konuyla ilgili en son resmi açıklama 19 Şubat tarihinde göderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Biz sabırsızlıkla son başvurularımızın resmi cevabını bekliyoruz. Her iki tarafa da BM bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmaya çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI