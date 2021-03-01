Bin 700 yıllık kilise binası bir kez daha satılığa çıkarıldı

Mardin’de bin 700 yıllık geçmişi bulunan kilise tescili olan bina, internet üzerinden bir kez daha satışa çıkarıldı. Satış önceliğini Süryani cemaatine veren tapu sahibi Murat Tekcan, cemaatten olumsuz yanıt alması üzerine satılık ilanını yenileyerek artık gelen herkesle anlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

NEZİR GÜNEŞ

Mardin’de satılığa çıkarılan bin 700 yıllık tarihi geçmişi olan kilise tescilli binada tapu sahibi tarafından öncelik Süryani Cemaatine verildi. SABAH’a konuşan tapu sahibi Murat Tekcan, cemaatten olumsuz yanıt aldığını belirterek, ilanı yenileyerek artık satışın herkese açık olduğunu söyledi.

Tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesi daha önce 2012, 2015 ve 2020 yılları arasında önceliği Süryani cemaati olmak üzere satışa çıkarılmıştı. Yeniden internet üzerinden ilana alınan tarihi kilise binası, 7 milyon 250 bin TL fiyat biçildi. Artuklu İlçesi Teker Mahallesi’nde dar bir sokakta 110 metrekare arsa üzerine inşa edilen kilise, son dönemde marangoz atölyesi olarak kullanıldı. İçerisinde 3 din adamının mezarı bulunan kilisedeki kapatılan 2 tünelin ise Mardin Kalesi ve Deyrulzefaran Kilisesi’ne açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescilli Mor Yuhanna Süryani Kilisesi sahibi Murat Tekcan, silsile yoluyla babadan oğula günümüze kadar geldiğini ve son tapu sahibinin de kendisi olduğunu belirterek “Buranın mülkiyeti yaklaşık üç asırdır Müslümanların elinde. Daha önceden Hristiyan bir ailenin elindeydi. Daha önceden burası kilise, havra ve güneş tapınağı olarak da kullanılmış, yaklaşık tarihi 1700 yıllık tescilli bir yer. Burayı bana babam verdi, babamdan miras kaldı” dedi.

SATIŞ ÖNCELİĞİ SÜRYANİLERİN

Satış önceliğini Süryani cemaatine verdiklerini belirten Tekcan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz onlara öyle bir teklif verdi ki, dedik ki ‘bu ilanı 160 ülkede verelim, bir fon yapalım benim adıma. Para orada toplansın bütün Süryani cemaatinden para toplayalım bağış olarak. Ben paramı alayım, sizde kiliseye alın, burası size ait bir yer, özümüze ait bir yer ve buranın bir Süryani cemaatinin almasını ben çok çok istiyorum’ dedim. Biz fonu teklif ettik onlara. Başta kabul ettiler, tamam dediler, güler yüzle çok güzel bir fikir dediler. Biz onlara vermek istedik, hatta başka müşteriye de vermek istemedik. Hatta birkaç müşteri bizi aradı, cami yapmak isteyen de müze yapmak isteyen de oldu. Ama biz dedik ki biz teklifimizi vermişiz sonuçta onlarla irtibattayız ne de olsa onlarla beraber yapacağız diye. Ama maalesef olmadı. Vazgeçtiler.” Süryani cemaatinin daha önce de babasının yanına geldiklerini ve kiliseyi ücretsiz istediklerini ifade eden Tekcan, babasının kendilerini adına camii yaptırma şartını kabul etmeyerek almaktan vazgeçtiklerini söyledi. Tekcan, Süryani cemaatinden aldığı olumsuz yanıt üzerine ilanı yenileyerek artık satışın herkese açık olacağını belirtti.

“YURT DIŞINDAN ARAYANLAR VAR”

Satılığa çıkarılan kilisenin emlakçılığını üstlenen Mahsum Altay da, “İki haftada 75 bin kişiye yakın ilana bakan olmuş. Halen de arıyorlar. Geçen gün bile yurtdışından bir müşteri aradı, incelemek istediklerini belirtti. Ben de kendilerine bilgileri gönderdim. Gelip bakan iki kişi oldu. Şu anda değerlendirme aşamasındalar. Dediğim gibi buranın manevi bir değeri var buranın tekrar Süryaniler tekrar talipse buyursun gelsinler kendilerine verelim dedik ama maalesef kendileri ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmadı” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi