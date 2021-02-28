Ünlü Ermeni satranççı neden “ABD” için yarışacak

Ünlü Ermeni büyükusta Levon Aronian, bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri bayrağı altında yarışacağını açıkladı. Dünya şampiyonluğuna en yakın adaylardan biri olarak gösterilen ve dünya sıralamasında 5’nci sırada yer alan Aronian, ülkesinin satranç olimpiyadını üç kere kazanmasında en büyük rol oynayan isimdi.

Facebook hesabından bir açıklama yayınlayan 36 yaşındaki büyükusta, kararını Ermenistan hükümetinin 2018 yılından bu yana satranç sporuna karşı “mutlak bir kayıtsızlık” içinde olmasına bağladı. Aronian sevdiği işi bırakma ya da hayatına takdir edildiği bir yerde devam etme ikilemiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sporcunun annesi bundan iki hafta önce Ermenistan’da oğluna karşı bir basın karartması uygulandığını söyleyerek hükümete tepki göstermişti.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Aronian’ın ABD’ye transferinde dünyanın iki numaralı satranç oyuncusu ABD’li Fabiano Caruana ile satranç meraklısı hayırsever Rex Sinquefield’ın öneli rol oynadığı öğrenildi.

Sinquefield, dünyanın en yetenekli oyuncularının ABD bayrağı altında yarışması için maddi destek sunuyor. Aronian, iş insanının daha önce de kendisine defalarca ABD’ye taşınmayı teklif ettiği, ancak o zaman bunu kabul etmediğini söyledi.

OdaTv