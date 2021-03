Pervin Chakar, ‘Lo Şivano’yu yeniden yorumladı: ‘Beni dinleyenler Tanrının zarif varlığını hissetmiş’

Kürt Soprano Pervin Chakar, Şan tekniğinde Kürtçe stranları yeniden yorumluyor. ‘Lo Şivano’ eserini yeniden yorumlayan Chakar, büyük bir beğeni topladı. Birçok dinleyici, Chakar’ın sesinde tanrısal bir bağ olduğuna yönelik yaptığı yorumlara Chakar, Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach’in sözleriyle yanıt verdi: “Nerede yüce bir müzik varsa, Tanrı her zaman zarif varlığıyla elinizin altındadır.”

DUVAR – Lo Şivano, bir Kürt Halk ezgisi. Daha önce Kürt müziğinin usta ismi Ermeni sanatçı Aram Tigran tarafından da seslendirildi. Kürt soprano Pervin Chakar ise Lo Şivano’yu yeniden yorumladı. Klasik müzik kökenli iki kadın yorumcu, piyanoda İklim Tamkan ve vokalde Pervin Chakar’a Ermeni halk müziğinin geleneksel çalgısı dudukla Ertan Tekin eşlik etti. Şarkının düzenlemesi ise İklim Tamkan’a ait.

‘HEPİMİZİN AYNI GÜNEŞİN ÇOCUKLARI OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ’

Klasik tınılarla etnik renklerin sarmalandığı şarkı, üç güçlü müzisyen Pervin Chakar, İklim Takman ve Ertan Tekin ile geçmişten geleceğe yeniden yorumlanarak taşındı. Chakar’a Ermeni halk müziğinin geleneksel çalgısı dudukla eşlik eden Ertan Tekin, “Benim de yaşam üçgenim olan vicdan, adalet, sanat bu coğrafyanın da vazgeçilmezi ve misyonudur” diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Lo Şivano, çobanın kadim yalnız ve asil yaşamı felsefesi Mezopotamya, Anadolu ve Ermeni toplumu için aynı derecede kutsal ve değerlidir. Aram Dikran Melikyan ustanın ‘lê lê lê lê wanê bi hesreta Yerîvanê’ şarkısı, aslında coğrafyadaki bu 3 kadim halkın kültürünün de kaderinin de kaçınılmaz biçimde ortak olduğunu, soluduğumuz havanın, söylenen şarkının çok yakın olduğunu gösterir. Günü, zamanı geldiğinde halklar birbirini tam anlamıyla duymaya başladığında hepimizin aynı güneşin çocukları olduğunu göreceğiz.”

‘MÜZİK BİR ORTAKLIKTIR VE MUKTEDİRLERİ DE KORKUTAN BUDUR’

‘Lo şivano’nun yeniden yorumlanmasında Pervin Chakar’a piyanoda İklim Tamkan eşlik etti. Sanatın toplumdaki bütün çelişkilerden, eşitsizliklerden, ezme-ezilme ilişkilerinden etkilendiği gibi bütün toplumsal halleri de etkilediğine vurgu yapan Tamkan, muktedirlerin sanattan ve sanatçılardan korkması, ürkmesinin ise doğal olduğunu söyledi. Tamkan, şöyle devam etti: “Bazen topluluğun ortak duygusu bir marşla, acısı bir ağıtla, sevinci bir dansla, aşkları bir serenatla, yani müzik yoluyla dile gelir. Muktedirlerin yasakları arasından başkaldıran isyanın da ortak duygu taşıyıcısıdır müzik. Haksızlığa karşı sesini çıkarmanın, baskılara boyun eğmemenin müzik yoluyla ifade edilmesi hemen hemen bütün halk kültürlerinin ayrılmaz parçasıdır. Tarihteki muktedirlerin en temel korkusu, insanların isyanlarının ortak bir dil, ortak semboller ve ortak duygular bulmasıdır. Müzik, bu ortaklıktır ve muktedirleri de korkutan budur. Bu yüzden bu üçlünün beraberliği ve Lo Şivano’da kurulan ortak dil sadece müzikal açıdan değil, toplumsal bir barış için de önemlidir. İnsanlığın, halkların ortak tarihidir müzik ve birbirileriyle çatışmak yerine birbirlerini besleyen unsurlar olarak sahaya çıkmak bu anlamda çok değerlidir. Tam da bu sebeple bu değerli projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.”

‘BENİ DİNLEYEN KİŞİLER TANRI’NIN ZARİF VARLIĞINI HİSSETMİŞ’

Pervin Chakar’ın yeniden yorumladığı Lo Şivano eseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Birçok dinleyici, Chakar’ın sesiyle insanüstü, tanrısal bir bağ kurmaya çalıştı. “Sizi dinleyenlerin sesinize yönelik insanüstü benzetmeler yapması, tanrısal bağlar kurması ve hayranlıklarını bu şekilde dile getirmesi karşısında siz o an ne hissediyorsunuz?” sorumuza Chakar, şöyle cevap verdi: “’Nerede yüce bir müzik varsa, Tanrı her zaman zarif varlığıyla elinizin altındadır’ demiş Bach. Sanırım beni dinleyen kişiler de Tanrı’nın bu zarif varlığını hissetmiş olacaklar ki insanüstü ya da olağanüstü bulduklarını dile getirmek için en güzel, en yüce hislerle beni onore ediyorlar. Elbette bu beni mutlu ediyor. O an hüzünlenip yıllarca emek verdiğim opera yolculuğum aklıma geliyor. Bu kadar çabanın, emeğin beyhude olmadığını, Tanrının bu bahşettiği hediye için minnettar olmam gerektiğini anlıyorum. Bu güzel duygular sayesinde üretmek isteği doğuyor ve daha çok motive oluyorum.”

‘DİNLEYİCİLERİ GÜZEL BİR SÜPRİZ BEKLİYOR’

Uzun zamandır Klasik Kürt müziği eserlerine karşı hayranlığının olduğunu belirten Chakar, “Devamlı yeni stranlar, deyirler keşfediyorum. Evde onları çokça çalışıp kaydetmeye çalışıyorum. Dengbej eserler şu an çok ilgimi çekiyor ve bu eserleri ince ayrıntısına kadar çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Hangi eserler olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Fakat güzel bir sürpriz yakında dinleyicileri bekliyor diyebilirim” dedi.

‘BİR ŞEYLER ÜRETEBİLMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM’

Chakar, salgın döneminde Kürt Divan Edebiyatı’nın ünlü isimlerinin şiirlerini bestelediğini de aktararak, “Salgının başladığı ve bir kıyamet senaryosunun içine düştüğümüz zaman hissettiğimiz dehşetin hiç eksilmediği bu süreçte kendi iç dünyamı keşfettim. Sessizliğin içinde bir müzik yaratmaya çalıştım. Kürt Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Melayê Cizîrî, Feqîyê Teyran, Melayê Bateyî ve Ehmedê Xanî’nin şiirlerini besteleyerek geçirdim. Bu eserlerin albüm haline gelmesi biraz zaman alacak belki, zira bir şeyler üretebilmenin sevincini yaşıyorum” dedi.

