Ezidi çocuk için IŞİD şüphelisinin vereceği bilgi bekleniyor

Ankara’da 24 Şubat’ta düzenlenen operasyonla IŞİD süphelisi bir kişinin evinden kurtarılan Ezidi kız çocuk için yarın Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılacak. Çocuğun kimliğinin anlaşılması için gözaltına alınan kişinin ifadesi büyük önem taşıyor.

Hale Gönültaş

ANKARA – Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir IŞİD şüphelisinin evine yapılan baskında kurtarılan Ezidi kız çocuğunun kimlik bilgilerine henüz resmi makamlar da Ezidi cemaati de ulaşamadı. Irak vatandaşı olan çocuğun kimlik ve aile bilgilerine ulaşılabilmesi için halen gözaltında bulunan şüphelinin sorgu sırasında verdiği ya da vereceği bilgiler büyük önem taşıyor. Çocuk halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir merkezde tutuluyor. Ezidi cemaati tarafından görevlendirilen iki avukat yarın kurtarılan Ezidi çocukla görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunacak.

OPERASYON KEÇİÖREN İLÇESİNDE YAPILDI

Ankara Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri geçen Çarşamba sabaha karşı Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Baskında IŞİD militanı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alınırken, Irak’tan kaçırıldığı tespit edilen Ezidi bir kız çocuğu kurtarıldı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

EZİDİ ÇOCUĞUN BABASI IŞİD’Lİ DEĞİL

Emniyet’in açıklamasında gözaltına alınan kişinin “IŞİD sorumlusu” olduğu belirtildi. Açıklamada evde bulunan Ezidi çocuğa ilişkin yer verilen “ganimet olarak Irak’tan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen” ifadesi çocuğun etnik aidiyetine ilişkin de önemli bir bilgi veriyor. Çünkü IŞİD’in 2014’teki Şengal katliamı sonrasında kaçırılan binlerce Ezidi kadın cihatçıların tecavüzüne uğramış, kaçırılan kadın ve çocuklar Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu’nun pek çok ülkesine ‘savaş ganimeti’ olarak götürülmüş ya da ‘derin internet’ten satışa çıkarılmıştı. IŞİD’lilerin Ezidi kadınlara tecavüzünden dünyaya gelen çocuklar için ise “ganimet” ifadesi kullanılmıyor. Dolayısıyla Ankara Emniyeti’nin yaptığı açıklamada kız çocuğuna ilişkin yer verilen “ganimet” ifadesi Ezidi çocuğun babasının IŞİD’li olmadığı değerlendirmesine yol açıyor. IŞİD tarafından kaçırılan Ezidi çocuklara IŞİD bir isim veriyor ve İslam Devleti kimliği çıkartıyor. Özellikle uzun süredir IŞİD’lilerce rehin tutulan Ezidi çocuklar ana dillerini unutuyor ve ağırlıklı olarak Arapça konuşmayı öğreniyorlar. Yakalanan IŞİD’linin, kız çocuğunu cinsel istismar amacıyla mı, ikinci ya da üçüncü kişilere satış amacıyla mı evinde tuttuğu polise verdiği ifadelerle netleşecek.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR, YAKINLARINA ULAŞILAMIYOR

Ankara’da kurtarılan Ezidi çocuk şu anda devlet koruması altında. Ezidi cemaati ve HDP yönetimi çocuğun durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü. Bakan Selçuk çocuğun ailesinin bulunması konusunda her türlü girişimde bulunacaklarını ifade etti. Ezidi cemaati, Ankara Emniyeti tarafından yayımlanan çocuğun rehin tutulduğu evden çıkarılırken polis tarafından çekilen görüntülerini Irak’ta Kayıp Ezidileri Araştırma Komisyonu ile paylaştı. Ancak şu ana kadar çocuğun anne, baba ya da ikincil yakınlarına ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı. Çocuğun anne ve babasının IŞİD’in 2014’teki Şengal katliamı sırasında öldürülmüş olmaları da ihtimaller arasında.

PAZARTESİ GÜNÜ ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURUDA BULUNULACAK

Peki, Irak vatandaşı Ezidi çocuğun yasal durumu ne olacak? Bunu, gözaltına alınan ve halen sorgusu süren IŞİD şüphelisine ilişkin açılacak ceza davasının müdahil avukatlarından Ayşe Özdemir ile konuştuk.

Özdemir, yarın hem Almanya Merkezli Ezidi Kültür Vakfı hem de Viranşehir Viranşehir Ezidiler Kültür Derneği adına Adalet Bakanlığı’na çocuk ile görüşmek üzere başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Ayşe Özdemir, “Hafta içinde hem bakanlıkla hem de çocuğun kaldığı yurt yetkilileriyle görüşerek fizyolojik, psikolojik durumunu yakından gözlemlemeye çalışacağız. Bu alanda çalışan birimlerle/kurumlarla hareket ederek ve pedagog eşliğinde çocukla temaslarımızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Çocuğun kimlik bilgilerine ilişkin net bir bilgiye sahip olunmadığını” belirten Özdemir, kendisinin de bu bilgileri verememesi olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Özdemir, bu noktada çocuğu evinde tutan ve TEM tarafından gözaltına alınan kişinin sorgu sırasında verdiği bilgilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaşılması açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

AZAD BARIŞ: ÇOCUĞUMUZUN İVEDİLİKLE BİZE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Ezidi Kültür Vakfı Başkanı Sosyolog Azad Barış ise kurtarılan Ezidi çocuğun durumunun hassasiyetine işaret ederek, “Küçük kızımızı alıkoyan ve ganimet olarak gören IŞİD’linin gözaltında bulunmasından ve cezai sürecin işletiliyor olmasından memnunuz. Failin hak ettiği cezayı alacak olmasını bekliyoruz. Bunun hem bizim hem de kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir gelişme olduğunu belirtmek isterim” dedi. Azad Barış, “Yedi yaşındaki kızımızın kurtarılmış olmasının ve resmî kurumların güvencesinde bulunmasının hayatı öneme sahip olduğunu ifade etmek isterim. Maalesef bu kızımızın durumu oldukça hassas. Dolayısıyla katliam esnasında katledilen 10 bine yakın insanın ve dağılan ailelerin durumundan ötürü kızımızın ailesini bulmanın zor olacağını bildiğimiz için gerekli işlemleri bizler başlattık ve alıkonulan kızımızı almaya hazır olduğumuzu tekrarlamak isterim. O nedenle kurtarılan kızımızı hem Ezidi Azad Barış hem de Ezidi Kültür Vakfı olarak hemen istiyoruz. Konuyla alakalı bütün mercileri bizimle ilişki kurmaya ve bir an evvel kızımızı bize teslim etmeye çağırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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