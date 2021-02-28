‘ABD, binlerce Nazi’ye ev sahipliği yaptı’

CNN, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra binlerce Nazi ve işbirlikçilerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

CNN yazarı Lev Golinkin, “Onlara sığınma sunmakla yetinmedik, bazı durumlarda onları memnuniyetle karşıladık ve koruduk, adaletten sakladık. Bunu itiraf etmenin zamanı çoktan geldi” ifadesini kullandı.

ABD yetkililerinin resmi söyleminin gerçek durumdan farklı olduğuna dikkat çeken gazeteci, geçen hafta eski bir Nazi toplama kampı gardiyanını sınır dışı edilmesinin “adaletin zaferi” olarak sunulduğuna işaret etti. Başsavcı Vekili Monty Wilkinson, ABD’nin “insanlığa karşı suç işlemiş ve diğer insan hakları ihlallerine katılmış olan Naziler için ABD’nin güvenli bir sığınak olmadığını” söylemişti.

Fakat günümüzde nadir tespit edilen suçluları sınır dışı etmenin yeterli olmadığını, ABD’nin Nazilere tahammül etmediği yönündeki “hoş, ancak yanlış fikre son verilmesi” gerektiğini söyleyen Golinkin, savaş sonrası ABD’ye sığınarak “Amerikan rüyasını” gerçekleştirme fırsatını bulan birçok Hitler yandaşının biyografilerini örnek gösterdi.

Paperclip (Ataş) Harekâtı’nı işaret eden gazeteci, ABD’nin bu operasyon kapsamında Nazi Almanya’sından 12 bilim insanını kaçırdığını, aralarında daha sonra NASA için çalışan Wernher von Braun’un da olduğunu anımsattı. Bu operasyonun, ABD hükümetinin Nazilerle işbirliği yaptığını itiraf ettiği nadir durumlardan olduğunu söyleyen Golinkin, aslında Washington’un çok daha fazla Nazi’ye kapılarını açtığını kaydetti.

Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan ve binlerce Yahudi katleden Ukraynalı aşırı milliyetçi örgütü OUN-B üyesi Yaroslav Stetsko’nun da ABD’de sığınma aldığını belirten CNN yazarı, Stetsko’nun ABD’ye taşındıktan sonra örgütün yerel hücresine başkanlık ettiğini, Washington’un üst düzey çevrelerinde kabul gördüğü ve “anti komünist özgürlük savaşçısı” olarak ün kazandığına dikkat çekti.

Savaş sırasında Litvanyalı Yahudilerin katledilmesinde başrol oynayan Litvanya Aktivist Cephesi Başkanı Kazys Škirpa’nın da ABD’ye kaçarak Kongre Kütüphanesi’nde çalıştığını anımsatan Golinkin, Litvanya’nın ilk toplu katliam kampının kurulması emrini imzalayan Juozas Ambrazevičius Brazaitis, Nazilerin yanında savaşan Yahudi karşıtı Macar şair Albert Wass ve Slovakya’daki Nazi müttefiki rejimin Dışişleri Bakanıyken 68 bin Yahudinin sınır dışı edilmesini organize eden Ferdinand Durcansky’nin da Amerika’da sığınma bulduklarını kaydetti.

Stetsko gibi binlerce Nazi işbirlikçilerinin ABD’de sığınma almasının başlıca sebebinin komünizme karşı mücadele olduğunu belirten gazeteci, Batı istihbarat güçlerinin soğuk savaş sırasında, Kremlin’in Doğu Avrupa’daki etkisini zayıflatmak için faşist ve Yahudi karşıtlarından destek aldığını kaydetti.

Eski Hitler yandaşlarının ABD’de sadece sığınak değil, aynı zamanda Amerikan rüyasını hayata geçirme fırsatını aldığının altını çizen Golinkin, “Geçtiğimiz 70 yıl içinde, kurbanları düzgün bir cenaze töreninden mahrum bırakılmış çukurlarda yatarken onlar yaşlandı, aile kurdu, topluluklar, kiliseler ve okullar inşa etti” ifadesini kullandı.

Tam da bu yüzden “Nazilerin hoş görülmediği bir ülkede yaşadığımıza dair hoş ama yanlış fikre son vermeleri” gerektiğini kaydeden Golinkin, ABD’nin geriye kalan Nazileri sınır dışı etmenin yanı sıra, onların ülkeye gelmelerinin sebebini kabul etmesi gerektiğini yazdı.

Sputnik Türkiye