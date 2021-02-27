“Sevgili Selahattin Demirtaş” demek suç sayıldı

Dokuz HDP milletvekili için TBMM’ye gönderiler fezlekelerde milletvekilleri hakkındaki suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı. Garo Paylan’ın bir konuşmasında “Sevgili Selahattin Demirtaş” demesi suç sayılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Meclise gönderilen fezlekelerde, milletvekilleri hakkında yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağve sevgili Leyla Güven” sözleri, “suçu ve suçluyu övmek” olarak değerlendirilerek dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaptığı bir konuşmaya, fezlekede suç delili olarak yer verildi.

Paylan’ın 26 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada yargılamaya konu edilen konuşmasındaki sözler şöyle:

“(…) Sevgili Selahattin Demirtaş’ın sözünü bir kere anlatmamız gerekiyor, bir kere daha ama bu sefer en güçlü şekilde anlatmamız gerekiyor. Her birey tekrar barışa verilmiş bir oy olacak, çünkü Süleyman Soylu ne diyor; ya lütfen diyor, size yalvarıyorum diyor, bizim boynumuzu bükük çıkarmayın diyor, yalvarıyor. Çünkü halkı sonsuzluğa, sokak yürüyüşlerine mahkum ettiler. Şimdi değerli arkadaşlar, o zalimlere bu pazar gereken dersi hep beraber ve güçlü şekilde verecek miyiz? (…) Bu pazar da sevgili Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için ve sevgili Leyla Güven için en güçlü dersi vereceğimize güveniyorum.”

Paylan’ın konuşmasında, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e konuşmasında yer vermesi “Suçu ve suçluyu övme” olarak değerlendirildi.

Paylan’ın çeşitli sosyal medya paylaşımları da dosyada suç olarak değerlendirildi.

“Boğaziçi Üniversitesi’ne de kayyım rektör atadılar. Üniversiteleri özgür olmayan ülkenin geleceği aydın olamaz! Bu küçük saltanat kısa sürecek. Devran döndüğünde üniversiteler rektörlerini yeniden kendileri seçecek” paylaşımı, rektörün yasal yollarla atanmayarak kayyum olarak lanse edildiği gerekçesiyle; “Osman Kavala bugün pespaye bir ‘iddianame’ ile hakim karşısına çıkıyor. Ona ve sevenlerine üç yıldır yaşattığınız zulüm yeter! Osman Kavala’dan özür dileyin ve serbest bırakın” paylaşımı ise “suçu ve suçluyu övme” olarak fezlekede yer aldı.

Gezi direnişi hakkında yaptığı “Ben de Gezi’deydim” paylaşımı ise Mayıs 2013’te başlayan Gezi olaylarında Türkiye’nin yönetim şekline karşı eylemlere destek vermesi olarak değerlendirildi.

Radyo Agos yayınına Garo Paylan kendisi ve diğer HDP’lilere yönelik fezlekeleri siyasete yönelik bir darbe olarak niteledi ve demokrasiye inananların bu gelişmeye karşı ses vermesi gerektiğini söyledi.

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