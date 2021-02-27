SAT-7 TÜRK’ten Türkiye Ermenileri Kadasetli Patrik Sahak II’ye Ziyaret

SAT-7 TÜRK Genel Müdürü Melih Ekener, Program Müdürü Cüneyt Arıkan’ı, Sosyal Medya Müdürü Ümit Teymur’u ve Yönetim Kurulu Üyesi Krikor Dinçkayıkçı, 26 Şubat Cuma günü Türkiye Ermenileri Kadasetli Patrik Sahak II’ye ziyarette bulundu. Görüşmede, Patrikliğin SAT-7 TÜRK Televizyon Kanalı İle İlişkiler Komisyonu üyeleri de hazır bulundular.

İlk olarak, Melih Ekener, SAT-7 TÜRK’ü kabul ettiği ve kendilerine zaman ayırma nezaketi gösterdiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti.

Ayrıca, vaaz programı serisine başlamayı kabul ettiği için Patrik Hazretleri’ne hassaten teşekkür ederek minnettarlıklarını ifade etti. Patrik Hazretleri’nin, İncil’i anlamak konulu programı, Şubat ayı itibariyle SAT-7 TÜRK’te yayınlanmaya başlamıştı. Programın izleyicilerin ilgisini çektiği ve programla ilgili çok iyi geri dönüşler alındığı belirtildi.

Daha sonra Patrikliğin SAT-7 TÜRK Televizyon Kanalı İle İlişkiler Komisyonu üyeleri, fikirlerini aktardılar ve ilerleyen zamanlarda Patriklik Makamı adına farklı kişilerin de kanalın projelerine katılım sağlayabileceklerini belirttiler.

Patrik Sahak II, kanal yöneticilerinin ziyareti münasebetiyle duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, Patriklik Makamı’nın görüşlerini ve prensiplerini diyalog yoluyla aktarması açısından bu ziyaretin faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca kanalın çalışmalarının kiliseler arası ilişkilerin gelişiminde faydalı olmasını dilerken, “Patrikliğimizin kanala katkısı, özellikle Ermeni Kilisesi’nin kültür ve inancını tanıtmak amacındadır” dedi.

Ziyaret sonunda, SAT-7 TÜRK Genel Müdürü Melih Ekener, Program Müdürü Cüneyt Arıkan, Sosyal Medya Müdürü Ümit Teymur, gösterdikleri misafirperverlik için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler ve Patrikhane’den ayrıldılar.

https://haber.sat7turk.com/sat-7-turkten-turkiye-ermenileri-kadasetli-patrik-sahak-iiye-ziyaret/