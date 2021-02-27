Paşinyan’dan ordu reformu çalışmaları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kararıyla Silahlı Kuvvetler Reformu Konsepti için çalışmalar sürüyor. Bu amaçla bir takvim oluşması için çalışma grubu kurulacak. Çalışma Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, hükümetin dünkü oturumunda bu konuya değindi. Paşinyan şöyle konuştu:

“Yayınladığım ‘Yol Haritası’nın 8. maddesinin şu olduğunu hatırlatayım: Silahlı Kuvvetler Reform Programının onaylanması ve reformların başlaması.

Son aylarda bu konuda yoğun tartışmalar yaşadık, bazı ön sonuçlara vardık ve aslında Silahlı Kuvvetler reformunun nasıl ve hangi formatlarda yapılması gerektiğine dair bir gündem oluşturduk.

Bugün, Silahlı Kuvvetler Reformu Kavramının ‘Yol Haritası’nı uygulayacak Savunma Bakanı başkanlığında bir çalışma grubu kurma kararını imzalamak niyetindeyim. Bu süreçte bir numaralı güvenlik ortağımız olan Rusya Federasyonu ile daha da yakın bir işbirliği kurmayı planladığımızı vurgulamak isterim.

Bu sürecin bir sonucu olarak bu işbirliğinin güvenlik, askeri işbirliği ve askeri-teknik işbirliği alanlarında daha etkili olacağına inanıyoruz.”

Paşinyan, “Yol Haritası tamamlandığında, bu kavramsal çalışmanın en azından çoğunu gerçeğe dönüştüreceğimizi ve varılan anlaşmaları uygulamaya ve kararları uygulamaya başlayacağımızı umuyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan’ın istifasını istediği Genelkurmay Başkanı Gasparlan’ı ziyaret etti. Görüşmenin içeriğine dair bir detay henüz paylaşılmadı. Ordunun istifa talep eden bildirisinden sonra Başbakan Paşinyan, Gasparyan’ın görevden alınmasına dair bir kararnameyi perşembe günü Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermiş, Sarkisyan bu kararı incelemek için üç gün süresi olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı makamına göre Sarkisyan Pazar günü kararını açıklayabilir.

Sarkisyan muhalefet partilerinin liderleri ile de bir dizi görüşme yaptı. Muhalif siyasetçilerden eski Ulusal Güvenlik Servisi şefi Arthur Vanetsyan Sarkisyan ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı bizi dinledi ve Gasparyan konusunda tarafsız bir karar vereceğini söyledi” dedi.

Agos