Paşinyan bir kez daha, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasını istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan bir kez daha Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden almasını talep edeceğini duyurdu.

Ermenistan’da Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın bir kez daha görevden alınmasını isteyecek. Ermenistan siyaseti şimdi Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınıp alınmayacağı üzerinden yaşanan güç savaşına kilitlenmiş durumda.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan bir kez daha Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almasını talep edeceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin istifasını talep eden bir bildiri yayınlayan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasını öngören karar tasarısını, vetonun ardından yeniden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a sunacağını bildirdi.

Paşinyan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden alma kararnamesini iade etme kararının, mevcut krizin çözümüne yardımcı olmadığını kaydederek, “Usulüne uygun olarak, Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararnamesini, imzalanması beklentisiyle yeniden Cumhurbaşkanı’na yönlendireceğim” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, ayrıca destekçilerini başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya çağırdı.

Ermenistan’da, birkaç gün Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Paşinyan da ordunun bildirisini ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirerek, Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. (Sputnik)

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