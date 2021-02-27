Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

İstanbul Tuzla’da ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan definecileri, suçüstü yakalandı. Karşılarında zabıta ekiplerini görünce neye uğradıklarını şaşıran definecilerden biri ‘Ne yapıyorsun?’ sorusuna ise ‘Altın arıyoruz’ cevabını verdi.

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan defineciler, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin bölgede yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi. Define avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur içerisinde kazı yaparken Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’ni karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Definecilerden bir tanesi, caraskar sistemiyle kazdıkları çukurdan çıkarken bir zabıta memurunun ‘Ne yapıyorsun?’ sorusuna ise ‘Altın arıyoruz’ cevabını verdi.

Zabıta Ekipleri tarafından kaçak define yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazı yapan defineciler hakkında soruşturma başlattı. Kaçak kazı yapan definecilerin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret edip çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, “Koronavirüs pandemisi dönemi dahil, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular.” dedi.

BAŞKAN YAZICI’DAN ZABITA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Koronavirüs salgını boyunca özverili çalışan Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yazıcı, kendisini karşılayan Zabıta Memurları’na yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, ”Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerimizin komuta merkezini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla çay içtik ve sohbet ettik ve çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs pandemisi dönemi dahil Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular. Yaşlılara yardımdan, sokak hayvanlarına yardıma varıncaya kadar, halkın sağlığını ve halkın yaşam standartlarını etkileyecek olan her türlü denetimi ve çalışmayı yaparak bizi gururlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Hürriyet Gazetesi