Hocalı Şehitleri dualarla anıldı

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan, Hocalı Şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ile Osman Yurt, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Spor Derneği Başkanı Eren Kazgan, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Mehmet Pamuk ve Körfezli vatandaşlar katılım sağladı.

DÜNDAR; ” KATLİAM DEĞİL, SOYKIRIMDIR”

Hocalı Şehitlerini Anma programında konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar; “29 Yıl önce bugün masum insanlarımızın katledildiği günde, Hocalı Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden şehitlerimize yapılan katliam değil, tarihe kara leke olarak geçen bir soykırımdır. Buradan bir kez daha Hocalı Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e bu tarz etkinlikleri düzenlediği için teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milletleri olarak birbirimizi her zaman kucaklamamız gerekiyor. Allah kardeşliğimizi daim etsin” dedi

BAŞKAN SÖĞÜT; “ŞİDDETLE KINIYORUM”

Bundan tam 29 yıl önce, ermeni çetelelerinin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yapmış olduğu bu katliamı nefretle ve şiddetle kınıyorum diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı, yüzlerce masum insanımızı sevdiklerinden ayırdı. 613 sivil Azerbaycan vatandaşımızın vahşice katledilişinin yıldönümünde, Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Azerbaycan ve Türk Uluslarımıza başsağlığı diliyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın “Tek Millet, İki Devlet” var oldukça hiçbir güç karşımızda muzaffer olamayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Sabah Gazetesi