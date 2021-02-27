Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan ordunun siyasi süreçlere dahil edilmemesi çağrısı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin ülkedeki siyasi süreçlere dahil edilmemesi çağrısında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ordunun siyasete müdahalesinin ‘kabul edilemez’ olduğu vurgulanarak, silahlı kuvvetlerin siyasi süreçlere dahil edilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Silahlı Kuvvetler, ülkenin güvenliğini sağlama görevini tam ve sorumlu bir şekilde yerine getirmekte ve siyasi süreçlerden bağımsız olarak devletin ve halkın güvenliğini sağlamak adına hizmet vermeye devam etmektedir” denildi.

Silahlı güçlerin ülkedeki siyasi süreçlere dahil edilmesi girişimlerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetler siyasetin dışında kalarak sürekli şekilde savunma sektörünü modernize etmeye yönelik reformlar ve adımlar atmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın, Gasparyan’ın görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirmişti.

Sputnik Türkiye