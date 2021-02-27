David ile İlse’nin hikayesini bilir misiniz

Halit Kakınç yazdı: David, 2013 Ekimi’nde ağır bir kalp krizi geçirmişti. Kalbinin yüzde 75’i iflas etmiş ve yatağa mahkûm olmuştu. Sonunda geri kalan yüzde 25’i de havlu attı yorgun kalbinin…

Struma’nın hayatta kalan tek yolcusu David Stoliar, son nefesini verdiğinde 91 yaşındaydı.

Akışı biliyorsunuz.

800’e yakın Yahudi göçmen, susuz ve aç bilaç Sarayburnu açıklarında bekletildiler.

Sonunda Alemdar adlı römorkör Struma’yı halatla Karadeniz’e, Şile önlerine çekti. Azrail de, Shch-213 diye bilinen bir Sovyet denizaltısı olarak geldi Karadeniz’in soğuk sularına.

Tam 18 yaşındaydı David… Canı gibi sevdiği nişanlısı İlse Lothringer ise 17…

Yerleşecekleri yeni toprakları, yetiştirecekleri çocuklarının hayalini kuruyorlardı. Olmadı.

David dışında bütün yolcular can verdi. David bir tahta parçasının üzerine tırmandı. Önünden sürüklenen bedenlerden birini İlse’ye benzetti. Buz gibi sulara daldı son takatiyle… Yetişti, sarıldı… İlse’ydi gerçekten de, çoktan boğulmuştu.

Şileli balıkçılar, David’i kurtardılar.

ÖMRÜ BOYUNCA HEP SUSTU

Hayat bir şekilde devam etti David için. 1945 yılında Kahire’de Adria Nacmias adlı bir Mısırlı ile evlendi. Aile, Tokyo’ya yerleşti. Adria, 1961 yılında nikotin zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

David, Amerika’ya geçti. 1968 yılında Marda adlı bir kadınla ikinci evliliğini yaptı.

Struma’dan… Hayatının ilk ve en büyük aşkı İlse’den hiç söz etmedi David. Yakın dostu Alan Guggenheim, bir gün dayanamadı ve bu suskunluğunun nedenini sordu.

Şöyle aldı cevabı: “Kendimi bu türden meraklar karşısında kafesteki maymun gibi hissediyorum… Ve sadece ben hayatta kaldığım için de önüne geçemediğim ağır bir suçluluk duyuyorum.”

David, 2013 Ekimi’nde ağır bir kalp krizi geçirmişti. Kalbinin yüzde 75’i iflas etmiş ve yatağa mahkûm olmuştu. Sonunda geri kalan yüzde 25’i de havlu attı yorgun kalbinin.

Bizim tanışmamız kısmet olmadı David Stoliar’la. Dostum Gökhan Karakaş vasıtasıyla bu konudaki belgesel roman çalışmam kendisine iletildi.

İçeriği anlatılmış… Çok memnun olmuş…

Fakat, “Yahu kapağına şu Hitler denilen caniyi de koymasaydı, daha iyi olmaz mıydı” demiş…

Çoktan İlse ile buluştular.

Artık ayrılmamacasına…

OdaTv