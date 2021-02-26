Yunanistan Ayasofya’yı hâlâ sindiremedi!

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Ayasofya’nın ibadete açılacağının gündeme gelmesinin ardından Türkiye’ye geri adım attırmak için sınırları içerisindeki camilere ve medreselere saldıran faşist Yunan, başarılı olamayınca Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’daki Ayasofya Camii’ne yeniden müze statüsünün verilmesini istedi.

Hasan Eğrigöz Ankara

Son günlerde Türk gemilerine yönelik tacizlerini artıran Avrupa’nın ‘şımarık çocuğu’Yunanistan, Ayasofya’nın ibadete açılmasını, üstünden 7 ay geçmesine rağmen hâlâ sindiremedi. Türkiye’yi Ayasofya kararından vazgeçirmek için camilerimize saldıran faşist Yunan, şimdi de Türkiye’yi BM’ye şikayet ediyor.

“Ayasofya hazımsızlığı bitmemiş”

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Anlaşılan o ki; Yunanistan’ın ve bazı ülkelerin Ayasofya hazımsızlığı bitmemiş. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsız bir ülkedir. Yunan komşularımız bizi kendileri gibi sanmasınlar. Ekonomik problemler yüzünden geleceği ipotek altında olan Yunanistan’ın kendi sorunlarını çözmek yerine enerjisini hâlâ Türkiye harcaması doğru değildir. 1934’te müzeye çevrilen Ayasofya, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın imzası, kararlı ve inançlı duruşuyla yeniden camiye dönüştürülmüş ve tekbir sesleri ile semalarımızı süslemiştir. Ayasofya fethin ve milletimizin en önemli sembolüdür. İslam’ın bu topraklardaki mührüdür.

Yunanistan eğer kültürel haklardan bahsediyorsa önce Müslüman toplumun haklarını iade etmeli, inanç ve ibadet özgürlüklerini kullanmalarına müsaade etmelidir. Türkiye’de yüzlerce kilise açıktır ve hristiyan vatandaşlarımız ibadetlerini istedikleri gibi yerine getirmektedir.

Yunan dışişleri bakanı biraz da papaz Evangelos Papanikolaou’yu örnek almalıdır. Çünkü Ayasofya bu kararla aslına rücu etmiş yeniden Yüce Yaratan’ın adının anıldığı bir yer olmuştur. İnsanların ayakkabılarıyla ve uygunsuz kıyafetlerle ziyaret ettiği bir müze değil, saygı ve huşu içinde insanların ibadet ettiği bir cami olarak açılmıştır. Yunanistan Batının şımarık çocuğu gibi onlara güvenerek, Türkiye karşıtı eylem ve açıklamalar yaparak ortamı germektedir. Ayasofya’nın aslına rücu etmesine müdahil olarak bizi Yunanistan’daki camileri kapatmakla tehdit etmiş ama bizim kararlılığımız karşısında duramamıştı. Türkiye olarak esasında Yunanistan’ın abilerinin kendilerine verdiği talimatla hareket ettiğinin farkındayız. Onların derdi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güçlü varlığıdır. Yunanistan bu tür ayak oyunlarına son vermeli, Türkiye’nin iyi niyetini ve komşuluk hukukuna uygun davranmasını istismar etmemelidir. Eğer hâlâ sömürgesi durumuna düştükleri ülkelerin kendilerine sahip çıkacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Hiç tavsiye etmeyiz ama Türkiye’nin gücünü ve kararlılığını sınayacak en son ülke Yunanistan’dır”şeklinde konuştu.

“86 yıllık hasretimiz bitti, onların dediğinin önemi yok”

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de “Ayasofya, kendi egemenlik alanında tasarrufu Türkiye’ye ait bir mabet, camimiz. Dolayısıyla 86 yıllık bir hasretten sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay kararından sonra verdiği kararla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden asli hürriyetine, cami hürriyetine döndü. Bu da milletimizin tamamı tarafından beklenen, özlenen, yıllarca istenen bir durumdu. Dolayısıyla bununla ilgili başka ülkelerin dediklerinin hiçbir önemi yoktur. Türkiye, mahkeme kararlarını yerine getirmiştir. Dedikleri, açıkladıkları yok hükmündedir”ifadelerini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yunanistan-ayasofyayi-hala-sindiremedi-1515259.html