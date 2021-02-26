“Struma” Faciasında Hayatlarını Kaybedenleri Andık

Sarayburnu’nda gerçekleştirilen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer, Büyükelçi ve Başkonsoloslar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Hahambaşımız İsak Haleva, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh, Portekiz Fahri Konsolosu ve yazar olan Aaron Nommaz ve ruhani liderler katıldı.

Anma töreninde katılımcılara hitaben İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve Türk Yahudi Cemaatini adına Aaron Nommaz birer konuşma gerçekleştirdiler. Struma adlı kitabını eline alarak konuşan Nommaz: ‘’Vicdanları sızlatan hikâyedir Struma” dedi. Nommaz, kitabından yaşananlarla ilgili iki örneği okuduktan sonra 79 yıl önce 103’ü çocuk 768 kişinin hayatını kaybettiği Struma hadisesini anmanın insanlık için taşıdığı öneme değindi.

Daha sonra söz alan Özlem Bozkurt Gevrek, “Struma Faciası’nın 79. yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu faciada hayatını kaybeden 768 masum canın aziz hatıralarını huzurlarınızda saygıyla anıyorum. 12 Aralık 1941 günü Köstence Limanından ayrılan Struma, tek amaçları Nazi zulmünden kaçarak güvenli topraklarda yaşamına devam etmek isteyen masumları taşıyordu. Malumunuz, açık denizde arızalanan motoru, İstanbul açıklarında tamamen çalışmaz hale gelince, Sarayburnu açıklarına demir atmak zorunda kaldı. Struma’ya yardım için Türk Kızılay’ı ve Türk Yahudi Toplumu seferber olmuş, geminin arızasının giderilmesi için teknisyenler görevlendirilmişti. Maalesef, 23 Şubat 1942’de Sarayburnu’nu terk eden ve Karadeniz’e yönelmek zorunda kalan Struma, yalnızca bir gün sonra, bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılmış ve gemide bulunan 769 yolcunun 768’i bu elim hadise sonucu yaşama veda etmiştir. Ülkemizin insanı için; izleri hiç silinmeyecek bu trajedi, II. Dünya Savaşı devam ederken, 70 gün süreyle, ilgili devletler nezdinde sergilediğimiz yoğun diplomatik çabalarımıza rağmen her daim yüreğimizde hissedeceğimiz derin bir acıdır.” cümleleriyle Struma’nın sürecine ait detayları paylaştı.

Struma hadisesinin acı bir tecrübe olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Bozkurt Gevrek, “Geçmişte yaşanan acı tecrübeler bize mazlumun kimliğinin olmadığını öğretmelidir. Holokost’un neden olduğu sayısız insanlık trajedisinden biri olan Struma hadisesinde hayatını kaybedenleri anıyorum, sizleri şahsım ve Valiliğim adına selamlıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından Hazan Natan Siliki anma duasını okudu. Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaşı Rav İsak Haleva Struma’da hayatını kaybedenler için dua ederek ruhlarına ‘Kadish’ duasını okudu. Anma töreni, duanın ardından denize çelenk bırakılmasıyla katılanlar için dağıtılan çiçekleri denize atmaları ile son buldu

Şalom Gazetesi