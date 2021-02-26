Paşinyan: Hangi silahların alınacağına Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı karar verdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni ordusunun hangi silahları alacağına Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın karar verdiğini, hükümetinse sadece gerekli kaynakları temin ettiğini söyledi. Bu arada muhalefet yeniden miting düzenliyor.

Ermenistan’da iç siyasette Paşinyan’ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından başlayan gerilim sürüyor. Muhalefet parlamento binası önünde miting düzenlerken Paşinyan’dan silah alımıyla ilgili açıklama geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, silah tartışmaları konusunda sorumluluğu Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’na attı. Başbakan, hangi silahların alınacağına bu iki kurumun karar verdiğini, hükümetin sadece kaynak temin ettiğini belirtti.

Paşinyan, kendisinden önceki dönemde hükümetin ordunun ihtiyaçlarına çok daha fazla kaynak aktardığının altını çizdi.

Muhalifler parlamento binası önünde toplandı

Başkent Erivan’da yaklaşık 200 muhalifin gecelediği Bagramyan Caddesi’nde herhangi bir olay yaşanmadığı belirtilirken, muhalifler TSİ 12:00’de parlamento binası önünde yeni bir miting için toplandı.

Paşinyan’ın istifasını isteyen yaklaşık 20 siyasi gücün temsil edildiği Anavatanı Kurtarma Hareketi, vatandaşların Ulusal Meclis önünde de toplandığını duyurdu. Birleşik muhalefet kanadının başbakan adayı Vazgen Manukyan ile Anavatanı Kurtarma Hareketi’nin temsilcileri de mitingde protestocuların yanında yer alıyor.

Bu arada parlamento binasının bulunduğu bölgeye polis sevkiyatı sürüyor. Şu an itibarıyla bölgedeki durumun sakin olduğu belirtiliyor.

Sputnik Türkiye